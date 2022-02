Har du også undret dig over, at danskere og svenskere altid forstår hinanden perfekt i film og tv-serier?

I den virkelige verden vil man ofte slå over i engelsk, eller i det mindste udbryde et 'hvad siger du?' ved et møde med en svensker, men når Hr. Weyse for eksempel taler med sin svenske datter i den aktuelle sæson af TV 2's hitserie 'Badehotellet', er der ingen sproglige problemer.

Thure Lindhardt, der blandt andet i to sæsoner af DR-serien 'Broen' har spillet overfor den svenske skuespillerinde Sofia Helin, kan godt følge, at det virker lidt spøjst, og afviser som det første, at nordiske skuespillere er bedre til at forstå hinanden på tværs af landegrænser end gennemsnittet.

»Vi er ikke en dyt bedre til at forstå hinanden som skuespillere end andre. Med hensyn til 'Broen', så optog vi den i Malmø i månedsvis, så jeg lærte ret hurtigt at forstå det svenske, men da jeg første gang læste manuskriptet på svensk - inden jeg havde mødt de andre - var det ret svært,« fortæller han.

Svenske Sofia Helin og Thure Lindhardt under gallapremieren "Broen IIII" tilbage i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Jeg tror, det er en konvention om, at man lader som om, at man forstår det hele, også selvom det er lidt urealistisk. 'Broen' blev jo vist over det meste af verden, så derfor tror jeg, at producenterne tænkte, at englændere og japanere synes, at svensk og dansk er ret ens, og derfor ikke ville fatte, at vi ikke forstår hinanden,« fortæller han videre og tilføjer med et smil:

»Men altså, det er bare gisninger.«

Thure Lindhardt tilføjer, at han ingen problemer havde med at forstå Sofia Helin, da hun er vant til at tale med danskere, og da han havde læst de svenske replikker på forhånd, var der også styr på dem.

»Det er egentlig sjovt med svensk og dansk. Det er kun 600 ord, der adskiller os. Det er jo ikke alverden i forhold til, hvor svært det er at forstå,« lyder det fra Thure Lindhardt, der kan huske en sjov misforståelse i forbindelse med noget filmarbejde.

Kan du finde på at slå over i engelsk, hvis du taler med en svensker?

»Første gang på en svensk film for en del år siden, bad kostumieren mig om at 'knäppa' min skjorte'. Der skulle jeg lige have fat i den indre oversætter samt holde masken,« mindes han.

Og Thure Lindhardt står ikke alene.

Søren Malling, der for tiden er aktuel i den nye sæson af DR-serien 'Borgen', har ligeledes svensker-erfaring og spillede for et par år siden blandt andet overfor de to svenske skuespillere Rolf Lassgård og Pernilla August i TV 2-serien 'Efterforskningen'.

Han er enig i, at det udadtil kan virke sjovt, at danskere og svenskere på film aldrig misforstår hinanden og tilføjer, at han personligt da heller ikke altid 100 procent forstår sine svenske kollegaers replikker.

Søren Malling med Laura Christensen og de to svenske skuespillere Rolf Lassgård og Pernilla August i TV2-serien 'Efterforskningen'.

»Manuskriptet gør meget,« fortæller Søren Malling og indrømmer, at der har været gange, hvor han blot lod som om, han forstod, hvad der bliver sagt.

»Generelt er det vel sådan med sprog, at jo mere du hører det, jo bedre og mere forstår du. Personligt er jeg ret glad for svensk og norsk og derfor også nysgerrig. Støder jeg på enkelte ord, som jeg ikke forstår, spørger jeg bare ind til det,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg gør meget for ikke at skulle skifte over på engelsk. Dermed tvinger du også dig selv til at være tydelig og lytte mere efter.«