Hvordan kan eksperterne i 'Gift ved første blik' være så gode til at forudsige, hvad der vil sker parrene imellem?

Vi har spurgt programmets redaktør, Stine Preem, og det viser sig, at det slet ikke er forudsigelser. I hvert fald ikke i alle tilfælde.

»Vi viser ikke optagelserne til eksperterne, men de taler med de medvirkende om, hvad der sker under optagelserne. Så på den måde ved de, hvad der sker,« siger hun.

Et godt eksempel er parret Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen, der blev gift i første afsnit af den nye sæson.

Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen

I første del af afsnittet siger Gert Martin Hald, som er psykolog, klinisk sexolog og ekspert i programmet, at der er risiko for, at der vil opstå en konflikt mellem parret.

»Christina har brug for at føle, at Michael er interesseret i hende,« siger han og fortsætter:

»Hvis han ikke er der hele tiden, så kan hun skabe lidt drama i forholdet for at komme tæt på ham.«

Og hvad sker der så senere i programmet?

Hvis du ikke selv har set det, så kommer der lige et hurtigt resumé her:

Christina Arenholdt Nielsen har netop holdt sin bryllupstale for Michael Sommer - det har hun været meget nervøs for.

Michael Sommer vil gerne beholde talen som et minde og lægger den derfor i lommen. Imens han gør det, forsøger Christina Arenholdt Nielsen at sige noget til ham, som han ikke får svaret på.

»Hører du efter?« siger hun til ham, og han fortæller hende, at han lige var i gang med at putte talen i lommen.

Parret blev gift i første afsnit af 'Gift ved første blik' sæson 6, næste gang vi ser dem, skal de flytte sammen og på bryllupsrejse.

Det er tydeligt at se, at Christina Arenholdt Nielsen bliver irriteret på ham. Hun ignorerer det, når han fortæller hende, at han nu lytter.

»Ja. Skål,« siger hun og skåler med gæsterne uden at se på ham.

Kendte Gert til den episode, før han sagde, at der kunne opstå konflikter mellem Christina og Michael?

»Ja, han har formentlig kendt til det. Han ved godt, at der er opstået drama«

Så han forudsiger noget, han kender til i forvejen?

»Ja, det kan man sige. Men det er jo også en måde at forklare, hvorfor det sker imellem dem. Han giver en kontekst til det, seerene ser,« forklarer hun.