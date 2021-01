»For et par år siden lavede jeg et nytårsforsæt, der hed 'mindre skjorte, mere T-shirt' – så af den grund skal jeg ikke være med på dit skjorteeventyr.«

Sådan sagde investor Jan Lehrmann forrige år i 'Løvens hule', da skjortefirmaet Barons deltog i DR-programmet i håb om en investering.

Men hov – hvordan kan det så være, at Jan Lehmann – der dengang var iført T-shirt og blazer – er trukket i skjorte i årets sæson?

B.T. har spurgt 'løven', der slår en stor latter op, da han bliver konfronteret med fortidens udtalelse.

»Men det er jo ikke en rigtig skjorte. Det er en denimskjorte. Ikke sådan en hvid 'skjortekriger'-skjorte,« smiler han med henvisning til den målgruppe, som Barons selv fortalte, de henvendte sig til.

»Jeg sagde jo heller ikke 'ingen skjorter' – jeg sagde 'færre skjorter'.«

Jan Lehrmann har tidligere været en 'skjortekriger'. Men nu bestemmer han selv over sin påklædning. Og han har bestemt, at han ikke gider være det mere.

I de tidligere sæsoner af 'Løvens hule' har Jan Lehrmann været iført en t-shirt under sin jakke. Foto: Henrik Ohsten Vis mere I de tidligere sæsoner af 'Løvens hule' har Jan Lehrmann været iført en t-shirt under sin jakke. Foto: Henrik Ohsten

»Når man har arbejdet i mediebranchen i 25 år, så har man haft rigtig meget skjorte på. Men da jeg skulle ud og være investor, var der ikke længere nogen, der forventede noget af mig. Så syntes jeg, det var et godt nytårsforsæt,« siger Jan Lehrmann, der både har arbejdet på TV 2 og været direktør i mediehuset Benjamin Media.

»Så det handler om, at jeg har det på, jeg selv har lyst til. Og så handler det selvfølgelig også om komforten. Det er jo bare dejligere at have en T-shirt på end en skjorte.«

Det kan dog også blive for komfortabelt, afslører Jan Lehrmann, da B.T. spørger, om han – i en tid, hvor mange møder holdes online, og man kun ser hinanden fra livet og ned – har været fristet til at sidde og arbejde i underbukser.

»Nej nej, overhovedet ikke. Jeg synes jo, man gerne må være både mentalt og fysisk til stede, når man går på arbejde,« siger han.

»Hvis man sidder i sin seng med sin dyne rundt om sig, så er man jo ikke stemplet ind. Selvom jeg er på en onlineforbindelse, så kan jeg godt lide fysisk at have bevæget mig på arbejde, og der er påklædningen er et meget godt tegn på, at man er stemplet mentalt ind.«