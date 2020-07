I sidste uge blev Victoria Kahr storbonde i 'Hjem til gården'.

Det var en udfordring for den blot 19-årige studerende, der er en stille pige, som også har svært ved at sætte sig igennem over for en gruppe af mennesker, som er ældre end hende selv.

»Jeg synes, at det er svært at skulle påtage mig den her lederrolle over for folk, jeg ikke kender bedre, og som trods alt er så meget ældre end mig selv. Det kan få mig til at tvivle på, om jeg kan klare det, og om det er for meget for mig,« fortæller Victoria i TV 2-programmet 'Hjem til gården'.

Resten af gruppen var meget støttende og ønskede virkelig, at Victoria klarede uropgaven, så hendes selvtillid kunne få et boost opad.

Til daglig er Victoria Teamdanmark støttet på Køge Gymnasium, da hun rider military, som kræver hård træning med heste hver dag. Victorias mål er at kunne leve af sin sport.

Victorias ambitioner for sporten stemmer meget overens med hendes såkaldte dobbeltgænger Caroline Wozniacki, som også har levet af sin sport.

Se billederne og lighederne mellem Victoria og Caroline herunder:

Caroline Wozniacki og Victoria fra ‘Hjem til gården’. Foto: Ritzau Scanpix, TV 2 Play Vis mere Caroline Wozniacki og Victoria fra ‘Hjem til gården’. Foto: Ritzau Scanpix, TV 2 Play

Victoria fra ‘Hjem til gården’ og Caroline Wozniacki. Foto: TV 2 Play, Niels Henrik Dam Vis mere Victoria fra ‘Hjem til gården’ og Caroline Wozniacki. Foto: TV 2 Play, Niels Henrik Dam

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk