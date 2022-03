Undervejs i 'X Factor' har Tina Mellemgaard og hendes dommer, Kwamie Liv, eksperimenteret med flere forskellige musikgenrer.

I første liveshow lagde den 18-årige sanger ud med en stille ballade bag klaveret. Anden fredag stod den på divapop. Og senest kastede hun sig ud i elementer af jazz og funk.

Men én ting har ikke ændret sig meget. Hendes påklædning.

I første program var det pink. Så blev det lilla. Og fredag var det grønt. Men hver gang har det været et jakkesæt.

18-årige Tina Mellemgaard til sine tre første liveshows. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere 18-årige Tina Mellemgaard til sine tre første liveshows. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg elsker jakkesæt, og det er også smart at komme ind i en uniform. Nu ved jeg, at når jeg skal performe, kan jeg altid smide et jakkesæt på,« siger Tina Mellemgaard.

Ideen fik hun sammen med Kwamie Liv. På den måde kan de fokusere mere på det, programmet handler om, nemlig musikken.

Den unge sangerinde har dog ikke lyst til at låse sig mere fast end, at hun kan tage noget andet på i fremtidige programmer, hvis hun får lyst

Hvad hun skal have på fredag, hvor temaet er musik fra film og tv, ønsker hun derfor endnu ikke at afsløre.

Til gengæld kunne hun godt forestille sig, at hun vil fortsætte med at gå i jakkesæt, når hun forhåbentlig får en musikkarriere efter TV 2-programmet.

»Jeg skal i hvert fald ud og købe nogle flere. Jeg føler mig meget komfortabel i det, og man kan altid pifte et jakkesæt op på en eller anden måde.«