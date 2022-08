Lyt til artiklen

'Det virker som om, at Anders overhovedet ikke kan lide sin mand, når han konstant vender hovedet væk fra ham.'

Det er en af de mange betragtninger, Anders Reinholdt Jonssen har kunnet læse om sig selv på nettet, siden han torsdag blev landskendt på et øjeblik.

»Jeg har ret meget selvironi, så jeg synes bare, det er meget sjovt, at mit klædeskab pludselig bliver en ting alle steder.« siger Anders Reinholdt Jonssen, der er en af årets deltagere i DRs datingprogram 'Gift ved første blik'.

For Anders Reinholdt Jonssens tøj er nemlig kommet under kærlig behandling på nettet, hvor flere tv-seerne kærligt driller ham med, at han farvekoordinerer sit tøj helt ned til, om der er tale om musegrå eller koksgrå – og alt derimellem.

'Gift ved første blik'-deltageren kan dog kun se fordele i at farvekoordinere sit tøj, så man hurtigt kan finde det, man leder efter, så han tager det hele med et smil.

Han trækker også på skuldrende – så meget han nu kan rent fysisk – når der i diverse podcasts og på sociale medier påpeges, at det 'virker som om, han slet ikke kan lide sin ægtemand', når han konstant vender hovedet væk fra ham.

'Anders på 35 er journalist, bor på Frederiksberg og er 'en helt almindelig fyr', som tilsyneladende altid holder hovedet på skrå,' lyder det for eksempel i Heartbeats' anmeldelse af programmet.

På Reddit spørges der mere direkte – og mere råbende: 'HVORFOR RETTER HAN IKKE SIT HOVED OP???'

Anders Reinholdt Jonssen (tv.) og Sebastian Søvsø er det første homoseksuelle par nogensinde i 'Gift ved første blik'. Foto: Theis Mortensen Vis mere Anders Reinholdt Jonssen (tv.) og Sebastian Søvsø er det første homoseksuelle par nogensinde i 'Gift ved første blik'. Foto: Theis Mortensen

Men svaret er ganske ligetil.

Han kan ikke.

»Da jeg blev født, sad jeg simpelthen fast. Jeg har fået at vide, at det var i virkelig mange timer, indtil der var et jordemoderskift, og den nye var sådan: 'Shit, vi skal bare have det her lille væsen ud nu',« fortæller han til B.T.

»Og så blev jeg hevet ud med sugekop ret hurtigt. Og det gjorde, at noget af muskulaturen i min nakke blev ødelagt.«

Som toårig gennemgik han en operation, der skulle give ham lidt mere bevægelighed, hvilket har efterladt et langt ar fra halsen og om bag øret.

Han husker ikke meget andet fra perioden, end, at han gik med halskrave i perioden.

Og ser man bort fra kommentarer på de sociale medier i forbindelse med 'Gift ved første blik', mærker han ikke noget til sin skavank i dagligdagen.

»Jeg har problemer med at kigge til den ene side. Men det er svært for mig at svare på, om det gør ondt, for jeg har jo altid haft det på den måde.«