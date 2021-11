Har du lagt mærke til sammenhængen mellem Netflix-hittet 'Kastanjemanden' og den nye kommende 'Krumme'-film?

Selvom 'Kastanjemanden' handler om en bestialsk morder, og 'Krumme' mere fokuserer på de ting, man kan bøvle med som 11-årig, så går én ting igen: Skuespillerne Esben Dalgaard og Iben Dorner spiller begge steder mand og kone.

I 'Kastanjemanden' er de ægteparret Steen og Rosa Hartung, hvis datter er forsvundet på mystisk vis. I 'Krumme' spiller de kort og godt 'Krumme'-far og 'Krumme'-mor.

Er det tilfældigt? Måske – og så alligevel ikke helt.

»I virkeligheden brød vi alle kodeks i den sammenhæng,« fortæller Esben Dalgaard med et grin.

Han og Iben Dorner er venner privat.

De har flere gange spillet ægtepar i diverse teaterforestillinger, og Iben Dorner er desuden gift med Esben Dalgaards bedste ven, kunstneren Daniel Svarre.

Først indspillede de 'Kastanjemanden' sidste vinter.

Esben Dalgaard som Steen Hartung og Iben Dorner som Rosa Hartung i 'Kastanjemanden'. Foto: Netflix/PR

En dag drak de kaffe sammen, og her fortalte Esben Dalgaard, at han havde fået tilbudt en casting på den nye 'Krumme'-film. Iben Dorner svarede tilbage, at det havde hun også.

»Vi grinede af, at det ville være skønt at bruge sommeren sammen på at træde ind i 'Krumme'-forældrenes univers med komik, lethed og lykke efter efteråret og vinterens drama og sorg i familien Hartungs univers,« fortæller Iben Dorner.

I forbindelse med en casting, laver skuespillere nogle gange såkaldte 'selftapes', hvor man optager en video af sig selv med et bud på den pågældende rolle.

Normalt laver man et 'selftape' alene, men eftersom Esben Dalgaard og Iben Dorner syntes, det kunne være fedt at spille ægtepar igen, lavede de deres 'selftape' sammen, så filmselskabet kunne se, at de passede godt sammen.

Iben Dorner som 'Krumme'-mor, Krumme og Esben Dalgaard som 'Krumme'-far. Foto: Nordisk Film / Pressefoto

»Kort efter fik vi begge rollerne,« fortæller Esben Dalgaard.

De afviser begge med et grin, at de kunne bruge noget fra 'Kastanjemanden', da de lavede 'Krumme'. Det var heller ikke, fordi de kom til at blande de to universer sammen.

»Der var et halvt år imellem optagelserne og personligheder, spillestil og replikker i rollerne kunne ikke være mere forskellige, så det ville være som at recitere en Hamlet-monolog i stedet for sin indkøbsseddel i et supermarked,« lyder det med et smil fra Iben Dorner.

Esben Dalgaard supplerer:

»Forskellen på de to universer er jo helt enorm. Det er faktisk en kæmpe gave for en skuespiller at få lov til at lave så vidt forskellige ting.«

Esben Dalgaard fortalte tilbage i september, at hans modermærkekræft desværre er vendt tilbage og har spredt sig.

Han er erklæret uhelbredelig syg, men er i behandling med immunterapi, der ikke giver ham de store bivirkninger, og derfor holder han humøret oppe og arbejder for tiden blandt andet på en ny endnu ikke annonceret DR-serie.

»Det er noget møg og en alvorlig ting. Men det positive er, at min behandling virker, så jeg arbejder for fuld skrue og har det godt,« slår han fast.

Esben Dalgaard og Iben Dorner kan stadig ses som hr. og fru Hartung i 'Kastanjemanden' på Netflix, og fra den 16. december i biografen som 'Krummes' mor og far i 'Krummerne – det er svært at være 11 år'.