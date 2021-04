Thomas Vinterberg kalder det intet mindre end et mirakel.

Man skal se godt efter, men i afslutningsscenen i hans Oscar-nominerede film 'Druk' spiller det danske kongehus en lillebitte rolle.

I scenen, der er optaget ved Toldboden i København få hundrede meter fra Amalienborg, bryder Mads Mikkelsens karakter pludselig ud i vild dans foran en masse glade studenter til tonerne af Scarlet Pleasures hit 'What A Life'.

På et tidspunkt i dansescenen sætter Mads Mikkelsens karakter sig på en bænk ved vandet med en dåseøl i hånden og kigger ud på et stort skib, der lægger til kaj.

Mads Mikkelsen ser ud på vandet - og på Dannebrog. Foto: Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen ser ud på vandet - og på Dannebrog. Foto: Pressefoto

Det er ikke et tilfældigt skib.

Det er dronning Margrethes snart 100 år gamle Kongeskib Dannebrog, som hun og den øvrige del af den kongelige familie bruger, når de drager på sommertogt rundt i landet.

Selvom Thomas Vinterberg flere gange har været til kulturbal hos dronning Margrethe og blandt andet har haft kronprins Frederik som gæst til premierevisninger på sine film, er det dog helt tilfældigt, at kongeskibet endte i 'Druk', fortæller han.

»Skibet kom – som et mirakel – flydende gennem vores scene, helt uplanlagt,« lyder det fra Thomas Vinterberg, der kun ser tilfældet som en gave til filmen.

Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Pressefoto

»For os var det en stor foræring i en film, der på sin egen måde hylder sit fædreland.«

I et interview med TV 2 Play har Thomas Vinterberg tidligere fortalt, hvordan han, Mads Mikkelsen og medforfatter på 'Druk' Tobias Lindholm længe var i tvivl om afslutningsscenen.

De var bange for, at det ville virke for pjattet, at Mads Mikkelsens karakter pludselig begynder at danse i en film, der ikke kun er en hyldest til livet, men også skildrer alkoholens mørke sider.

Men de holdt fast, og da de optog scenen, kunne han godt mærke, at den kunne noget helt specielt.

»Lars von Trier sagde engang, at det eneste, han havde lært om skrive et manuskript, var, at man skulle gemme det bedste til sidst. Det syntes jeg faktisk, vi har opnået med den her film,« fortæller han til TV 2.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset, men de er ikke vendt tilbage.

Se afslutningsscenen herunder: