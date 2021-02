»Vi har bemærket, at DR støt og roligt erstatter Mads Steffensen med en hær af yngre kvinder,« lyder overskriften i en klumme på det digitale medie Heartbeats.

For blot et par måneder siden var Mads Steffensen overalt på DRs sendeflade, men siden hans afsked med tv-stationen virker det til, at man generelt set skifter de mandlige værter ud med kvinder.

Debattør og journalist Ditte Giese har lagt mærke til tendensen og skriver blandt andet i sin ovennævnte klumme på Heartbeats.dk:

»Det virker, som om der er lagt en værtsstrategi baseret på lige dele frygt og forandringsvilje, der går hånd i hånd med tidens kønsdebat og således også denne klumme. Det er ikke rigtig comme il faut med mænd på tv mere. Så hvad bliver mon det næste? En Mrs. News i stedet for Dorph? TO kvindelige dommere i 'X Factor'? Søstrene Price? En sort kvinde på 50 år som vært for sporten? En kogekone i front for 'Bagedysten'? 'Alle mod 1' med Sofie Linde? Vi glæder os til at følge med i DRs fortsatte femificering!« skriver Ditte Giese blandt andet.

Sara Bro hitter for tiden som ny vært i 'Sara og monopolet'. Foto: Uffe Weng Vis mere Sara Bro hitter for tiden som ny vært i 'Sara og monopolet'. Foto: Uffe Weng

For overblikkets skyld kommer her et par eksempler fra DRs populære programmer:

I foråret 2019 afløste ejendomsmægler Line Frank ejendomsmægler Jesper Nielsen som vært i 'Hus til halsen'.

I efteråret 2019 afløste Tina Müller Christian Degn i 'Hammerslag', ligesom Sofie Østergaard i samme periode erstattede Jacob Riising i 'Versus'.

Da Mads Steffensen 30. december sagde stop på DR, blev 'Mads og Monopolet' til 'Sara og Monopolet' med Sara Bro som ny vært, og i det nye år har man så kunnet se Mads Steffensen blive erstattet af Anna Lind i 'Kender du typen' og Katrine Muff i 'Fællessang'.

Sofie Østergaard hitter som vært på 'Versus'. Foto: Bo Christensen, Mastiff Vis mere Sofie Østergaard hitter som vært på 'Versus'. Foto: Bo Christensen, Mastiff

DR afviser over for B.T., at de skulle have lagt en strategi om specifikt at vælge kvindelige værter.

Anne Garlich, der er programchef i DR Medier, skriver i en mail:

»I DR bestræber vi os generelt på at have et mangfoldigt værtskorps. Vi ønsker at balancere mellem både alder, køn, geografi, forskellige personligheder og så videre, så sammensætningen bliver interessant og nuanceret i hele DRs brede programtilbud. Vi prøver at balancere det bedst muligt, og vi har øget fokus på diversiteten, men vigtigst af alt er selvfølgelig at vælge den dygtigste vært til den konkrete opgave.«

Hun skriver videre:

Tina Müller afløste i 2019 Christian Degn som vært på 'Hammerslag'. Foto: Kim Næser Vis mere Tina Müller afløste i 2019 Christian Degn som vært på 'Hammerslag'. Foto: Kim Næser

»Derfor har vi også en grundig værtscasting for at sikre den bedste vært på posten. Derudover har vi i DR en stolt tradition for og fokus på at udklække nye talenter, som er en væsentlig ambition i vores værtsarbejde.«

Ditte Giese fra Heartbeats tilføjer over for B.T., at man dog fornemmer, at der er en revolution i gang på værtsfronten.

»Men det kunne være fedt, hvis DR ægte gerne ville have mere diversitet i deres værtsvalg. I så fald vil jeg gerne snart se flere værter med minoritetsbaggrund. Jeg vil gerne se hele storsnakkende søstreflokke give Price-, Lund Madsen- og Willerslev-brødrene modspil. Jeg vil også gerne se tykke kvinder og gamle kvinder og mænd med erfaring og autoritet. Jeg taler slet ikke talent, for det er der masser af, også i den nuværende værtsvognpark, men diversitet på alder, hudfarve, køn, udseende kunne være fantastisk.«