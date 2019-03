Mange har gået med dem, og mange har en holdning til dem.

15-årige Live, der deltager i underholdningsprogrammet X Factor, er stor fan af dem.

»Jeg synes, de er mega fede,« siger hun og løfter på sit ene bukseben, så det er helt tydeligt, hvilke sko hun går med.

Det er 90'er klassikeren Buffalo, der får tankerne hen på høj bas og technomusik, som hun viser frem.

»Jeg har Buffalo på hver gang, jeg optræder. Det er fordi jeg selv går i Buffalos. Det er dem, jeg går i normalt. Jeg fik dem i julegave.«

Live var formentlig ikke engang en tanke, da adskillige danske unge var iført det meget karakteristike fodtøj.

»Der er mange, der siger: 'Jeg havde også dem på, da jeg var i din alder.«

Selv er Live med sine 157 centimeter ikke en pige, der tårner op i landskabet, derfor hjælper det lidt med et par af de høje sko.

Live er vild med sin 90'er sko. Vis mere Live er vild med sin 90'er sko.

»De giver lidt ekstra højde. Men det er ikke, derfor jeg går med dem,« siger hun og griner.

Live optrådte fredag med sangen Alle skuffer over tid af The Minds of 99.

Hun skulle ligesom resten af sine meddeltagere ikke bekymre sig om at ende i farezonen.

TV 2 havde nemlig besluttet, at ingen skulle sendes hjem, efter det kom frem, at Maria og Bea trak sig fra programmet af personlige årsager.