HBO Max kan meget vel bryde loven, når streamingtjenesten klipper replikker ud af 'E.T.', Beethoven 2' og andre filmklassikere uden at gøre kunderne opmærksomme på det.

Det mener Morten Rosenmeier, professor i ophavsret ved Københavns Universitet, efter at filmmagasinet Ekko kan fortælle om flere ikoniske film, der i al stilhed er blevet censureret, inden de er blevet lagt på HBO Max.

»Hvis jeg som kunde har grund til at tro, at det er de rigtige film, der ligger på HBO Max, og det er det, jeg betaler for, så kan det være et kontraktbrud, at de viser censurerede versioner,« siger Morten Rosenmeier til Ekko.

Til B.T. oplyser HBO Max nu, at man ikke er enig med eksperten, men alligevel vil ændre praksis fremover.

Har man set Seven Spielberg-klassikeren 'E.T'. fra 1982, vil man måske huske, at Elliotts storebror udbryder 'What's all this shit?', da han første gang ser det mystiske rumvæsen. Har man set 'Zathura' fra 2005, har man formentlig hørt en dreng råbe til sin bror, at han er 'such a dick'. Og hvis man har set den originale version af 'Beethoven 2', har man fået lov at se en hundehvalp tisse på et par skurke.

Ifølge Ekko er disse frække passager dog klippet ud af de versioner, der ligger på HBO Max – vel at mærke uden, at streamingtjenesten gør opmærksom på det.

Dermed får kunderne et ringere produkt, end de forventede, da de oprettede et abonnement til tjenesten, fortæller Morten Rosenmeier, der sammenligner det med at købe et stykke elektronik, der slet ikke kan det, som står uden på kassen.

Ifølge professoren i ophavsret kan kunder, der føler sig snydt, lægge sag an, starte en sag under Center for Klageløsning eller gå til Forbrugerombudsmanden, da det ikke fremhæves i licensbetingelserne, at filmene hos HBO Max er et ringere produkt end forventet.

Det er især et problem, hvis man ser en børnefilm som 'Paddington', hvor en bortcensureret scene gør handlingen uklar. Her valgte den gule bjørn Paddington oprindeligt at tænde for gassen i sit køkken, da han forsøgte at undslippe en skurk. Men ikke i HBO Max-versionen, hvor man derfor ikke har en chance for at vide, hvorfor køkkenet pludselig eksploderer.

Til B.T. fortæller Tom Nielsen, pr- og kommunikationschef i HBO Max, dog, at selskabets juridiske afdeling har været involveret i sagen, men at man ikke er enige med Morten Rosenmeier i, at HBO Max 'har gjort noget juridisk forkert'.

»Det er tale om få familiefilm, hvor der er enkelte scener, der er blevet redigeret. Vi har fra licensgiveren modtaget en version, som er blevet redigeret af hensyn til andre markeder, hvor ændringer af enkelte scener har været påkrævet i forhold til børn. På grund af en fejl er disse versioner også blevet publiceret i Danmark i stedet for originalversionerne,« oplyser han i en mail.

»Det er selvfølgelig i vores interesse at vise de originale versioner af filmene i Danmark – så vi arbejder på sagen og vil udskifte redigerede versioner med originale versioner.«

Skulle det ikke være muligt, vil kunderne fremover blive mødt af en tekst, hvor det fremgår, at der er tale om en redigeret version af filmen, lover han.