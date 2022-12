Lyt til artiklen

Danskerne er ikke i tvivl om, at én bestemt person nok bliver nævnt i Dronning Margrethes nytårstale.

Ifølge en pressemeddelelse fra Danske Spil har flest danskere nemlig spillet på 'Jonas Vingegaard', 'Tour de France' og 'Søens folk' som de ord og vendinger, Dronningen kommer til at nævne.

»Der er ingen tvivl om, at Jonas Vingegaard cyklede sig ind i danskernes hjerter i sommer, og mange danskere forventer, at der bliver kvitteret for indsatsen i aftenens tale, Derfor er »Jonas Vingegaard« den mest spillede vending i dette års spil, og danskerne forventer altså, at Dronningen deler begejstringen over den fåmælte skibonit, der vandt verdens største cykelløb, Tour de France,« siger oddssætter hos Danske Spil Peter Emmike Rasmussen.

Og faktisk har flere danskere end nogensinde før valgt at oddse på talen.

Det skriver Danske Spil.

»Vi har allerede modtaget flere indskud på spillet om nytårstalen, end vi gjorde sidste år på dette tidspunkt, hvor vi ellers slog rekorden.«

En vending der hvert år er populær at oddse på, er også den, der aldrig nogensinde er blevet sagt.

»Der, hvor danskerne står til at vinde mest, det er simpelthen, hvis majestæten for første gang i sine snart 51 nytårstaler siger den famøse sætning ’Søens folk’. Så hvis Dronning Margrethe virkelig vil gøre noget godt for folket midt i denne krisetid med høje varmeregninger og stigende priser på smør og mælk, så skal hun bare sende en hilsen til søens folk lidt senere i dag,« siger oddssætter Peter Emmike Rasmussen med et smil.

Sidste år ville danskerne have vundet samlet seks millioner kroner hos Danske Spil, hvis Dronningen havde sendt en hilsen til 'Søens folk' i sin årlige tale til nationen.

Dronningens nytårstale kan som altid ses på DR og TV 2 kl. 18.00.