Efter sin deltagelse i 'Kongerne' har 'Banditten' lidt af social angst, som har hæmmet ham i hverdagslivet.

Det er efterhånden nogle år siden, at Mark Kean Andersen tonede frem på danskernes skærme under aliaset ’Banditten’ i ‘Kongerne – Helt til Hest’ og efterfølgende også ‘Kongerne – Vilde i Varmen’ tilbage i 2015.

Siden er der sket en hel del i den nu 33-årige ’Bandits’ liv. Han har blandt andet kæmpet for at få en normal hverdag igen, for efter hans deltagelse i ‘Kongerne’ begyndte han at opleve et stort ubehag ved at være sammen med fremmede mennesker.

»Jeg følte, særligt i mit arbejde som DJ, at det altid var mig, der skulle være på, være i centrum og performe 100 procent hver evig eneste gang. Så jeg begyndte at få social angst, og jeg kunne ikke spille til sidst eller finde ud af at mixe, for alt var totalt kaos i mit hoved.«

»Jeg kunne ikke ses med mennesker, jeg ikke kendte, og jeg kunne ikke snakke med mennesker, jeg ikke kendte. Jeg holdt mig i det hele taget meget indenfor og gik aldrig ud mere. Det har virkelig, virkelig været slemt,« fortæller han til Realityportalen.

Nyt navn til at overvinde angsten

Da angsten for alvor havde sit greb om den tidligere ’Kongerne’-deltager, var han meget bevidst om, hvad han sagde til folk og ikke mindst hvordan. Den konstante bekymring tyngede ham så meget til sidst, at han søgte alternative behandlingsformer.

»Jeg har ADHD, og så har jeg læst meget om numerologi og fulgt det i et par år. I starten var jeg lidt skeptisk, men så fik jeg at vide, at det kunne være godt mod angst, ADHD og sådan nogle ting.«

Og da han endelig fik snakket med en numerolog, gik det stærkt, beskriver han. Numerologen foretog en numerologisk navneændring for fire måneder siden, hvor der blev givet slip på gamle energier i Marks oprindelige navn, for at der kunne integreres nye energier i hans nye navn og dermed skabe balance. Således er navnet gået fra at være Mark Kean Andersen til Marzello Lorenzo Celvin.

Allerede tre dage efter navneændringen, kunne han mærke en effekt, fortæller han.

»I dag har jeg det pissegodt, og jeg er ved at komme fuldstændigt ovenpå igen. Jeg kan godt mærke en snert af det en gang i mellem, men det får jeg kørt væk,« siger Marzello og uddyber:

»Nu står jeg bare og tænker for mig selv, at ’nu kører du bare’. Jeg siger til mig selv inden i, at ’det her skal du ikke tænke over’.«

Nyt projekt i støbeskeen

Marzello, der i dag bor i Kolding med sin 21-årige kæreste Iben, lever af at være DJ og havde sit første spillejob forleden efter en længere pause. Nu glæder han sig over at være booket de næste par weekender og afslører samtidigt, at har et nyt projekt i støbeskeen, som han får hjælp af en kammerat til at realisere snart.

Om få måneder springer eks-’Kongen’ nemlig ud som YouTuber. Her skal han dog ikke skal være sig selv, men spille en sønderjysk karakter.

»Det bliver rigtig sjovt, og det bliver lidt vulgært. Jeg er god til at lave mad, så det bliver noget med, at jeg skal lave noget mad, men det bliver noget klamt, ulækker mad,« griner han.

Selvom Marzello har kæmpet bravt for at overvinde den sociale angst, så frygter han ikke, at karrieren som YouTuber, hvor der er risiko for negative kommentarer fra brugerne, ripper op i de gamle følelser.

»Nu har jeg virkelig arbejdet med min angst og ADHD, og jeg har læst så meget om det og fået så meget kontrol over det, at jeg godt kan styre det nu. Nu er jeg bare ligeglad med, hvad folk siger. Folk kan sige, hvad de vil – jeg er mig, og hvis folk ikke kan lide mig, så er det fair nok. De behøver jo ikke at se på mig. Det gør mig ingenting, det er deres mening, og jeg har min mening,« siger den fortrøstningsfulde jyde.

