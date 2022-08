Lyt til artiklen

»De var så nervøse«

I B.T.-podcasten 'Helt væk' har Anders Hemmingsen denne gang besøg af Hans Pilgaard, der i årevis har fungeret som vært på TV 2-programmet 'Hvem vil være millionær?' – programmet, hvor man får penge ved at svare rigtigt på en række spørgsmål.

Da han bliver spurgt ind til, hvilket svar der er det pinligste, han har modtaget i sit virke som vært på TV 2-programmet, begynder de begge at grine.

»Jeg kunne ikke drømme om at hænge Niarn ud,« griner 'Hvem vil være millionær?'-værten.

Tilbage i 2011 medvirkede rapperne Niarn og USO i programmet, hvor de røg ud allerede i de indledende runder.

Spørgsmålet de skulle svare på lød, hvad sundhedsmyndighederne ikke anbefalede i forbindelse med god køkkenhygiejne, og her svarede rapperne forkert, da de mente, at det var vigtigere at vaske kødet inden stegning end at sørge for hurtig nedkøling.

»De endte med at ryge ud med et brag,« mindes Hans Pilgaard, der også afslører, at makkerparret medvirkede igen senere, hvor de nåede betydeligt længere i programmet.

Ifølge Hans Pilgaard skyldes det, at man er nervøs, når der er så meget på spil. Selv spørgsmål man er sikre på, begynder man at betvivle under pres.

Men da Niarn og USO fik en chance til, spurgte de, om de i så fald var så heldige, at deres fejlagtige forsøg ikke kom i tv.

Til det svarede Hans Pilgaard:

»Det gør det!«

Det er dog ikke første gang, at deltagere er røget ud til de nemme spørgsmål.

Journalisterne Jesper Steinmetz og Rasmus Tantholdt skulle også svare om et relativt nemt spørgsmål til 5.000 kroner.

Det drejede sig om amerikansk politik, som ellers er en spidskompetence for USA-korrespondenten Jesper Steinmetz. Desværre svarede det journalistiske makkerpar forkert på spørgsmålet.

»Steinmetz skulle lige til at rejse til USA (som korrespondent, red), hvor han sagde, at det her var en katastrofe.«

Det endte dog bedre, da makkerparret fik lov at prøve igen en anden gang, hvor journalisterne nåede op på imponerende 500.000 kroner.