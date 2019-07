'De unge mødre'-deltageren ved godt, at hun har dummet sig i fortiden. Hun kæmper dog for at komme videre, og nu vil hun være med til at bryde et tabu.

Hvis man følger med på de sociale medier hos Hannah Melissa, så har man formentlig bemærket, at ‘De unge mødre’-deltageren på det seneste er begyndt at dele billeder af sig selv uden meget tøj på.

Det er der en helt bestemt årsag til, og man kan godt forvente, at der kommer mere i fremtiden. Hannah Melissa vil nemlig gøre sit for at bryde et tabu.

Det fortæller hun til Realityportalen.

»Jeg har lagt billeder op af mig selv uden tøj på for at vise, at det er okay, at kvinder har former, strækmærker, appelsinhud og så videre – og at man ikke behøver at ligne modeller i bladene. Man skal elske sig selv for den, man er, og den man gerne vil være,« siger den unge mor.

Positive reaktioner

Hannah Melissas initiativ har indtil videre fået en rigtig god modtagelse.

Hun fortæller, at hun har fået en masse reaktioner.

»Der er kun positivt, hvilket jeg er enormt glad for, da det virker til, at folk tager det til sig. Jeg har sågar set en anden, der har lagt lignende billeder op efterfølgende,« siger hun og fortæller, at det gør hende glad.

»Det er så skønt at se, at man kan gøre en forskel for andre mennesker. Jeg har førhen dummet mig på mange måder, men jeg prøver at komme videre og gøre noget godt – og at der så kommer positive reaktioner på det, det betyder rigtig meget.«

Tiden vil vise, hvad Hannah Melissas næste skridt i kampen for at bryde tabuet er.

Herunder kan du se de billeder, som hun har delt:

Vis dette opslag på Instagram I want to show the world that it's okay to have curves, strechmarks and scars. Everything is flopping around, but that's no shame. You don't need an idealistic body, you don't need to be skinny. You just need to do what you want and let people love you, for who you are! I've given birth to four lovely children, but eventhough, I almost looked the same before. So don't be ashamed of who you are. I want to share these pictures, so we can continue with a lot of body positivity Follow me for upcoming pictures #liveforwhoyouare #liveforwhoyouwanttobe #nofilters #bodypositive #noshame Et opslag delt af Melissa Ginic (@melissaginic) den 11. Jul, 2019 kl. 7.49 PDT

Vis dette opslag på Instagram New pics, as promised. Here you can see how much filters can do. Just a quick edit of this pic. As I said in my last post. Love yourself for who you are, and the person you want to be #loveyourself #newpics #youngmom #strechmarks #flopping Et opslag delt af Melissa Ginic (@melissaginic) den 16. Jul, 2019 kl. 8.36 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk