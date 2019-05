'De unge mødre'-deltagerens datter Cecilya vil i øjeblikket gerne ligne og være en dreng, og det accepterer Hannah Melissa fuldt ud.

Hannah Melissa Ginic fik endelig sin René, da parret langt om længe blev gift sidste weekend. ‘De unge mødre’-deltageren har over for Realityportalen beskrevet dagen som helt perfekt, og på sin Facebook-profil har hun delt en række billeder af den store dag.

Her bed en række følgere især mærke i, at datteren Cecilya, som Hannah Melissa har fra et tidligere forhold, har ændret sig en del, siden man sidst fulgte med i familiens liv i reportageserien. Hannah Melissa blev derfor spurgt ind, hvorfor datteren nu var blevet klippet korthåret og havde jakkesæt på, og det havde den unge mor et ganske simpelt svar på.

'Hun vil gerne være en dreng, fordi de er sejere. Så hun blev korthåret og fik jakkesæt på, men hun var så fin, og Cecilya holdt den smukkeste tale,' skrev hun blandt andet til følgerne.

Hannah Melissa fortæller til Realityportalen, at hun intet har imod de spørgsmål, ligesom hun naturligvis heller ikke har noget imod datterens ønske om at være en dreng i øjeblikket.

»Jeg har det helt fint med, at folk spørger. Det er helt okay, for hun har jo ændret sig rigtig meget. Hun går i drengetøj, hun opfører sig som en dreng, og hun ligner en dreng. Om det er en fase, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at jeg elsker hende uanset hvad,« slår den unge mor fast.

Svært i starten, men …

Hannah Melissa fortæller, at snart ti-årige Cecilya i det seneste år til halvandet år har haft ønsket om at være en dreng. ‘De unge mødre’-deltageren indrømmer, at det ikke hele tiden har været helt let for hende.

»Jeg havde lidt svært ved at acceptere det i starten, men det er intet problem længere. Hun er, som hun er, og jeg er stolt af hende,« siger Hannah Melissa til Realityportalen og fortæller, at datterens klassekammerater også har accepteret det.

»Børnene i hendes klasse har også taget enormt godt imod det valg, hun har taget om at ligne en dreng og opføre sig som en, hvilket jeg er så inderligt glad for, når man ved, hvordan børn kan være. Men vi får ingen kommentarer om det – bortset fra at alle virkelig tror, hun er en dreng.«

Hannah Melissa ved godt, at datterens valg ikke nødvendigvis er permanent, da hun stadig er ung.

»Jeg tager det, som det kommer. Så længe jeg får nogle børnebørn en dag,« svarer hun en følger efterfulgt af en grineemoji.

Hannah Melissa og René har sammen børnene Molly, Dexter og Hailie.

Herunder kan du se parrets børn på den store dag:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk