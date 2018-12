Nu taler 'De unge mødre'-deltageren ud om diagnosen som psykopat.

‘De unge mødre’-deltageren Hannah Melissa Ginic stod for nylig frem og fortalte, at hun var blevet diagnosticeret med dyssocial personlighedsstruktur – i daglig tale bedre kendt som psykopati – og narcissistisk personlighedsforstyrrelse, og selv om det naturligvis ikke var noget, som den unge mor jublede over, så gav det hendes alligevel en ro at få vished omkring, hvad der er galt med hende.

Nu taler ‘De unge mødre’-deltageren ud om diagnosen, og hvordan den har påvirket hendes liv og forhold. Det sker i P3-radioprogrammet ‘Tværs’. Her fortæller den unge mor blandt andet, hvor glad hun er for, at René støtter hende, selv om hun ikke altid har behandlet ham pænt. I lang tid var hun nemlig voldelig over for ham.

»René har en utrolig lang lunte. Han tager tingene pænt. Vi har været mange ting igennem i vores forhold, og jeg har også været meget voldelig over for René i en periode. Det hele ændrede sig efter vores fængselsophold, og der har ikke rigtig været nogen episoder siden. Jeg synes, at vores forhold er blevet meget mere stabilt,« siger hun i programmet.

Hannah Melissa har været voldelig over for kæresten så mange gange, at hverken hun eller René har tal på det længere. Men hun slår fast, at hun ikke længere slår ham.

»Det er sket mange gange i en længere periode. Det er heldigvis ovre nu, og jeg fortryder mange af mine voldsomme handlinger. Jeg burde have reageret på en anden måde. Jeg burde ikke have lavet det overfald, uanset hvor jaloux jeg var, og jeg burde ikke have slået René. Jeg burde ikke have gjort alle de ting,« siger hun og fortsætter:

»Jeg burde have sagt: 'Jeg kan ikke leve med den her jalousi, så vi kan bare ikke være sammen.' Sådan burde jeg have gjort – i hvert fald i forhold til mine børn. Og derfor fortryder jeg det rigtig meget. Jeg har også nogle gange tanken: 'Burde jeg være sammen med René?', fordi jeg handlede så forkert, som jeg gjorde. Men ligesom René vælger jeg at se fremad, så vi kan skabe en god fremtid for os og vores børn.«

René: Det påvirker hele familien

Et godt stykke henne i det tre kvarter lange interview kommer René på banen. Her åbner han op omkring nogle af de problemer, som Hannah Melissas diagnose giver ham selv og familien. Den temperamentfulde realitydeltager kan nemlig eksplodere når som helst, og det betyder, at han skal passe lidt på, hvad han siger og gør.

»Det påvirker ikke kun mig. Det påvirker hele familien i helhed. Der er nogle udfordringer, man skal tage forbehold for, og nogle ting man nogle gange undlader at sige i visse situationer for at være sikker på, at hele familien er okay med, hvad der sker,« siger han i ‘Tværs’ og fortsætter:

»Man er i hvert fald nødt til at tjekke Melissa ud, for har hun en dårlig dag, så er der mange ting, man undlader at fortælle hende og i stedet venter til en anden dag, hvor det passer bedre ind – både for min skyld og for børnenes skyld – så dagen kan glide lidt lettere.«

René ved heller ikke, hvor mange gange han er blevet slået i forholdet, men han slår fast, at han ikke føler, at han har levet som en voldsramt mand, mens han har været kærester med den unge mor.

»Jeg har egentlig aldrig spekuleret i, at jeg har været udsat for vold af Melissa som sådan. I min verden har det været nogle små episoder, som er opstået og eskaleret i kortvarige perioder, og så er det egentlig gået over igen. Så jeg forholder mig meget i nuet i stedet for at leve i, hvad der er sket,« siger han og fortæller, at han vil gøre alt for at få forholdet til at fungere.

»For kærligheden vil man jo gøre alt. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det har jo ingen grænser for, hvor man vil stille sig selv henne for at få tingene til at fungere.«

'Overfaldet reddede vores forhold'

René har næsten gjort alt på grund af sin kærlighed til Melissa. Da den unge mors jalousi til sidst blev alt for meget, gik han med til at overfalde sin ekskæreste, og han tog en fængselsstraf på grund af kærligheden til ‘De unge mødre’-deltageren.

Selv om Hannah Melissa den dag i dag fortryder overfaldet, så fortæller hun i radioprogrammet, at det overfald reddede deres forhold.

»Inden René og jeg kom i fængsel, der var min jalousi så sygelig. Virkelig sygelig jalousi, der også resulterede i daglige skænderier. Det var forfærdeligt, og jeg havde det jo sindssygt forfærdeligt. Jeg havde det så skidt, og jeg var så ked af det og sur. Jeg kunne slet ikke have det i mig,« fortæller hun.

Da René gik med til overfaldet, gik det dog for alvor op for Hannah Melissa, hvor meget han elsker hende.

»Han var en del af overfaldet, og han viste mig, at han intet havde til overs for hende, som jeg i så mange år havde været så jaloux på. Det betød bare alt for mig, og jeg tror også 100 procent, at det er derfor, René og jeg har det forhold, som vi har i dag.«

