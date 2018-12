Da den unge mor kom i fængsel, gik det op for hende, at hun var nødt til at foretage store ændringer i sit liv.

‘De unge mødre’-deltageren Hannah Melissa Ginic stod for nylig frem og fortalte, at hun var blevet diagnosticeret med dyssocial personlighedsstruktur – i daglig tale bedre kendt som psykopati – og narcissistisk personlighedsforstyrrelse, og selv om det naturligvis ikke var noget, som den unge mor jublede over, så gav det hendes alligevel en ro at få vished omkring, hvad der er galt med hende.

Da hun stod frem med diagnosen, gjorde hun det klart, at kommunen var klar over, at hun havde fået diagnosen, og at hendes børn ikke bliver tvangsfjernet af den grund. Hun er dog opmærksom på, at det kan ændre sig i fremtiden, hvis ikke hun nu tager sig sammen, og derfor skal hun have hjælp, så det ikke sker. Det fortæller ‘De unge mødre’-deltageren i P3-radioprogrammet ‘Tværs’.

»Når jeg er i de situationer (hvor hun bliver vred, red.), så tænker jeg ikke over konsekvensen af mine handlinger. Det gør jeg ikke. Når jeg går hjemme, er mor for mine børn og har et dejligt liv, så kører det hele bare, men lige så snart jeg rammer de andre perioder, så er jeg ligeglad med alt, der er omkring mig. Og det er det, jeg rigtig, rigtig gerne vil have hjælp til,« siger Hannah Melissa.

Hun fortæller, at hun er fuldstændig ligeglade med lovens grænser, når hun først bliver vred, men hun er fast besluttet på, at det ikke skal gå ud over børnene i fremtiden.

»Jeg er helt ligeglad, og jeg føler, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, når jeg vil, og det er der ingen, der skal forhindre mig i. Det er nok det, der er mit største problem. Det er, når der kommer de store udsving, for det er noget, der påvirker mine børn, og det skal det ikke. Det er derfor, jeg skal have noget hjælp til det, og det er derfor, jeg vælger at stå frem med det,« siger Hannah Melissa og slår fast, at hun også håber, at hun kan hjælpe andre i samme situation.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan komme med Hannah Melissa og René til scanning.

Fængslet var en øjenåbner

I interviewet fortæller Hannah Melissa, at hun ikke har været voldelig, siden hun sammen med René kom i fængsel for et voldeligt overfald på Renés ekskæreste.

»Det var jeg sidst, da René og jeg var i fængsel, og jeg har ikke været det siden. Jeg tror et eller andet sted, at det var en øjenåbner for mig. Det var den dummeste måde at lære det på, men jeg tror, at det var det, der ligesom har lært mig: “Du mister sgu dine børn på det her, hvis du ikke tager dig sammen nu”, og det vil jeg under ingen omstændigheder risikere,« slår hun fast.

Den unge mor fortæller, at hun frygter at lave nogle dumme handlinger, der kan få konsekvensen, at hun mister børnene, men hun vil gøre alt for at undgå det, og derfor får hun hjælp. Derudover slår hun fast, at hun gør sit bedste for at undgå, at hun giver det hele videre til sine børn.

»Jeg kan godt frygte det (at hun giver det videre til børnene, red.), men jeg prøver også at give dem det bedste fra alle verdener,« slutter hun interviewet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk