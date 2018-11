'De unge mødre'-deltageren har endelig fået svar på, hvad der er galt med hende.

‘De unge mødre’-deltageren Hannah Melissa Ginic har ikke haft noget nemt liv. Efter en hård barndom blev hun gravid som 16-årig, og da datteren Cecilya var to år gammel, blev den lille pige tvangsfjernet. Efter fem måneders hård kamp lykkedes det dog Hannah Melissa at få hende hjem igen, og selv om kommunen siden forsøgte at fjerne hende igen, har hun siden haft datteren hos sig.

‘De unge mødre’-seerne var med på nærmeste hold, og det har de været til flere øjeblikke af den unge mors, der har været hårdere end de flestes. To gange er hun blandt andet blevet dømt for vold – i 2013 mod ekskæresten Max, der kostede hende 20 dages betinget fængsel, og i 2016, da hun sammen med kæresten, René Bæk, overfaldt Renés ekskæreste og tæskede hende. Sidstnævnte kostede den unge mor fem måneders ubetinget fængsel.

Men nu står der klart, at der er en årsag til, at Hannah Melissa ikke altid handler og reagerer som de fleste andre mennesker. Hun har nemlig fået diagnosen dyssocial personlighedsstruktur, der i daglig tale bedre er kendt som psykopati. Det afslører hun i et offentligt opslag på sin Facebook-profil.

'Der er kommet svar på min udredning. Det har været en lang og sej kamp, men endelig har jeg fået svar på, hvad der er galt med mig og hvorfor. Det er enormt skræmmende, men samtidig en kæmpe byrde, der er kommet fra mine skuldre. Jeg lider af dyssocial personlighedsstruktur (psykopati) og narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det er nemmere for mig nu at forstå, hvorfor jeg sommetider handler, tænker og føler, som jeg gør,' skriver hun på Facebook og fortsætter:

'Det hele passer på mig, og derfor har jeg fået modet til at søge hjælpen omkring mit 14-årige lange misbrug, min årelange depression og de øvrige diagnoser. Jeg vil klappe mig selv på skulderen, fordi jeg til trods for alle mine problemer har formået at have fire vidunderlige, hjemmeboende børn; en kæreste, der støtter mig igennem alt; og dejlige venner og svigerfamilie, der bakker mig op til trods for mine fejl. Folk, der accepterer mig, for den jeg er.'

Svigt og misbrug

I kommentarfeltet fortæller Hannah Melissa, at det er hendes hårde barndom, der er skyld i, at hun er, som hun er.

'Min hoveddiagnose, psykopati, bunder i de svigt, jeg har haft – såsom at blive efterladt, misbrugt, tvangsfjernet, slået, glemt af min mor og så videre. Det har desværre resulteret i, at jeg sætter mig selv først, og når jeg handler, så tænker jeg ikke over konsekvenserne. Men jeg beder til, at jeg nu kan få den hjælp, jeg har brug for,' skriver hun i kommentarfeltet og fortsætter:

'Min mor efterlod mig i to måneder engang, men samtidig, da jeg var tvangsfjernet, kom jeg på børnehjem og ud til en plejefamilie, hvor de låste mig inde og sultede mig. Så kom jeg tilbage til børnehjemmet og ud til en ny plejefamilie, der mishandlede mig, og endnu en gang tilbage på børnehjemmet. Til sidst kom jeg helt hjem til min mor med epilepsi, der – når hun fik sine anfald – ikke kunne huske, hvem jeg var. Alt det foregik i løbet af to måneder. Det har i hvert fald ikke altid været lige let.'

Gravid på stoffer

‘De unge mødre’-deltageren afslører også i opslaget, hun i en lang årrække har døjet med et misrug af stoffer.

'Jeg har igennem de sidste 14 år været afhængig af forskellige morfin-præparater som ren morfin, metadon, Ketogan, Dolol og så videre. Og da jeg var yngre, var det også stoffer, skriver den unge mor, der nu er begyndt på et udtrapningsforløb for at blive helt clean. Mit problem er ikke at komme ud af det. Det er, at jeg ikke skal falde i igen, så snart der kommer en lille nedtur,' slår hun fast.

I opslaget fortæller Hannah Melissa også, at misbruget desværre også er sket i nogle af hendes graviditeter. Udover datteren Cecilya har Hannah Melissa tre børn, Molly, Dexter og Hailie. Men ifølge hende kan hun i det mindste glæde sig over, at diagnosen, som kommunen er informeret om, ikke kommer til at få konsekvenser i forhold til børnene.

'For de fleste betyder det en akut tvangsfjernelse, men for mig betyder det heldigvis ikke noget, fordi vi har den bedste sagsbehandler, der vælger at sige, at jeg har mine børn hjemme nu, og jeg har altid haft de diagnoser. Det er bare først nu, det er kommet frem, og det skal jeg ikke straffes for,' skriver hun i kommentarfeltet.

Nu går Hannah Melissa fremtiden i møde med en viden om, hvad der er galt med hende, og hun håber derfor, at hun endelig kan få hjælp, hun har brug for, så hun kan leve et godt liv.

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra Hannah Melissa, men det har endnu ikke været muligt.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.