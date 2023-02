Lyt til artiklen

På andet år står den røde urne indeholdende hans aske stadig på advokatens kontor. Ironisk nok side om side med de tre aber, som symboliserer ‘hør intet ondt, se intet ondt og tal intet ondt’.

»Familien nægter at tage imod den. Det er den ultimative slutning på den historie,« som forfatter Jim Campbell siger. Om et af de mest forhadte mennesker i nyere tid, som selv hans egen familie end ikke i døden vil kendes ved.

Nemlig finansmanden Bernie Madoff. En af verdenshistoriens største svindlere, som nåede at svindle for over 100 milliarder dollar, før han blev fældet.

Flere begik selvmord som direkte følge af Madoffs svindel. For han efterlod tusindvis af ofre i sit kølvand. Mange af dem helt almindelige mennesker, som havde lagt alle deres sparepenge i hans kurv. Og mistede alt.

På andet år står Bernie Madoffs aske uafhentet på advokatens kontor i New York.

Men også Madoffs egen familie betalte en høj pris. Som måske kan forklare den uafhentede urne på advokatens kontor. Det vender vi tilbage til.

For tiden rulles historien om Bernie Madoff ud i Netflix-dokumentaren ‘Madoff: The Monster of Wall Street’, som blandt andet er baseret på ovennævnte forfatters bog.

Fortæller den både skræmmende og fascinerende historie, der tager os helt ind i maskinrummet og giver et indblik i, hvem manden bag svindlen var.

»En sociopat. Ikke ulig de seriemordere, jeg har profileret,« lyder det i Vanity Fair fra seriens instruktør Joe Berlinger, som tidligere har lavet dokumentarer om blandt andet Jeffrey Dahmer og Ted Bundy.

Men miniserien fortæller også historien om, hvordan Bernie Madoffs svindelnummer fandt sted gennem flere årtier. Mens såvel myndigheder som store banker og investeringsfirmaer i grådighedens navn valgte at vende det blinde øje til.

Bernie Madoff voksede op i New York-forstaden Queens arbejderklassekvarter med sine forældre og to søskende. Og allerede tidligt i livet havde han ambitioner.

Om at leve sådan et liv, som de gjorde på den anden side af broen. Dem på det rige Manhattan.

Og det kom han til:

En penthouselejlighed på Manhattan, et palæ i Palm Beach og på Long Island og et mindre slot i det sydlige Frankrig samt privatfly og en luksusyacht.

Blandt Bernie Madoff luksushjem var denne strandvilla på Long Island.

Det var, hvad han var boltrede sig i, da FBI i 2008 bankede på hans dør.

Indtil da havde han i årtier været en af Wall Streets mest succesrige investeringsrådgivere. Sådan én alle ville give deres højre arm for at komme ind i varmen hos. Såvel rigmænd, som pensionskasser og småsparere.

Og på papiret så det da også ud, som om de nærmest havde vundet i lotteriet.

Men det havde de ikke.

For Bernie Madoff opererede med ponzi-svindel. En afart af et såkaldt pyramidespil. Blot med den forskel, at deltagerne i spillet ingen anelse har om det.

Det var finanskrisen i 2008, der fældede ham, fik korthuset til at ramle sammen. For pludselig krævede de fleste af hans investorer deres penge tilbage. Penge han ikke havde.

Da regnestykket blev gjort op det år, havde Bernie Madoff svindlet for over 100 milliarder dollar. Trukket det økonomiske tæppe væk under 40.000 investorer.

Det var dog en udtryksløs Bernie Madoff, der den 29. juni 2009 stod i retssalen, da dommeren gjorde klar til at læse strafudmålingen på.

‘Ekstraordinært ondskabsfulde’ var de ord, dommeren brugte til at beskrive hans handlinger. Og så faldt hammeren: 150 års fængsel.

Svindleren Bernie Madoff ved en af de utallige afhøringer under afsoningen af hans straf på 150 år.

Dermed var det slut med luksusliv. Penthouselejligheden på Manhattan blev skiftet ud med en celle i North Carolina.

Men hans ofre var ikke kun klienter. Også hans familie betalte prisen. En høj pris.

Det var Bernie Madoffs to sønner, der i 2008 overgav deres far til FBI, efter at han havde lettet sit hjerte over for dem. Indrømmet sin svindel.

Selvom de begge var ansat i farens virksomhed, kendte de angiveligt intet til det, der foregik i kulisserne. Offentligt tog de afstand fra ham. Som menneske og som far.

Men mistilliden til familien hang ved. Og for den ældste søn, Mark, blev skammen for stor.

Præcis to år efter faderens anholdelse tog han sit liv, hængte sig i lejlighedens opholdsstue. Ifølge nyhedsbureauet AP mens hans toårige søn sov i soveværelset ved siden af.

Også hans lillebror Andrew blev ramt af familiens tragedie. Han døde af kræft i 2014, en sygdom han havde bekæmpet ti år tidligere.

Selv var han ikke i tvivl om, hvad tilbagefaldet – der førte til hans død – skyldtes. Det var stressen over farens svindel, der gav de slumrende kræftceller fornyet næring.

Og så var der Bernie Madoffs to søskende.

Selvom han angiveligt ikke var direkte involveret i brorens svindel, blev Peter Madoff idømt ti års fængsel. En straf han nu har udstået.

Lillebroren Peter – som var ansat i virksomheden, men angiveligt ikke direkte medskyldig i svindlen – endte med en dom på ti års fængsel. Som nu er udstået.

Men også for storesøsteren Sondra blev skammen over familien for stor. Både hun og hendes mand valgte sidste år ifølge The Washington Post at begå selvmord.

Selv døde en af verdens største svindlere, ham, der blev ansigtet på finanskrisen i 2008, for knap to år siden på et fængselshospital i North Carolina. 82 år gammel.

»Jeg har efterladt en arv af skam til min familie og til mine børnebørn. Det er noget, jeg må leve med resten af mit liv. Undskyld,« lød hans ord efter domsafsigelsen i 2009.

Men 'undskyld' var ikke nok.

Nu står hans aske uafhentet på andet år på et advokatkontor i New York. Og hans seks børnebørn har taget navneforandring. Ingen vil kendes ved Bernie Madoff. End ikke i døden.

Kilder: The New York Times, Vanity Fair, The Washington Post