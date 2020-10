Detaljerne fra den amerikanske mordsag, hvor den 35-årige mand Chris Watts slog sin kone og to børn ihjel, er gruopvækkende.

Nogle af dem, fordi de handler om bestialiter og utænkelige scenarier. Andre, fordi de i al sin enkelthed viser den kulde, der må have været hos den nu dømte morder, for at han kunne begå sådan en forbrydelse.

Det seneste bliver meget godt eksemplificeret med den sidste udveksling mellem ægteparret Chris og Shanann Watts. SMS-erne er blandt andet gengivet af det amerikanske medie People.

»Hvilke grøntsager har du lyst til at spise til aftensmad i aften,« skrev konen samme dag, som hun, hendes to døtre og hendes ufødte søn blev dræbt.

»Broccoli kan bruges. Det samme med grønne bønner,« lød de helt hverdsagsagtige svar fra Chris Watts.

Udvekslingen er blevet offentliggjort i forbindelse med, at streamingtjenesten Netflix lancerer dokumentaren 'American Murder: The Family Next Door' som omhandler mordet.

Shanann Watts havde ikke længe inden mordet også skrevet om sine følelser og glæde over fremtiden.

'Jeg savner dig og elsker dig så meget. Jeg kan ikke tro, at vi skal have en lille dreng. Jeg er så begejstret og lykkelig,' lyder det i en SMS.

Hun var 15 uger uger henne i sin graviditet, da hun blev slået ihjel.

I forbindelse med efterforskning af sagen, kom det frem, at Chris Watts havde en elskerinde.

Efter at konen Shanann Watts og deres to piger, Bella på fire år og Celeste på tre år, forsvandt, stod han frem i tv og sagde, at han ikke vidste, hvor de var blevet af. Han bad folk, der havde oplysninger, om at stå frem.

Siden viste det sig dog, at han godt vidste, hvor konen og døtrene var.

Han kvalte sin kone 13. august 2018 i deres hjem i den amerikanske delstat Colorado. Derefter slog han sine to døtre ihjel ved en mark, hvor man udvinder olie. Et sted, han havde været i forbindelse med sit arbejde.

Den 35-årige morder havde ifølge oplysninger i retten oplyst overfor sin kæreste, at han ikke vidste konen var gravid, inden hun og døtrene forsvandt. Han påstod også, at det ikke var hans barn. Noget, der senere er modbevist i retssagen.

Chris Watts er idømt livstid uden mulighed for prøveløsladelse for sin forbrydelse.