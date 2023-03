Lyt til artiklen

En historisk lav værdiansættelse, løver rørt til tårer og nu droppet af tre løver.

Tobias Henius fra torsdagens episode af 'Løvens hule' gav med sin bevægende historie nogle løver våde øjne. Og fik samtlige løver til at tilbyde deres hjælp.

Virksomheden vil gøre det nemmere at rengøre sin stempelkande.

Men det, der rørte løverne, var, da iværksætteren fortalte, at han er bipolar med store udsving i humøret. Og det ramte særligt løvinden Louise Herping Ellegaard, der fortalte, at hun selv er vokset op med en bipolar far.

»Vi delte jo et empatisk øjeblik. Det var rørende. Jeg har børn, så det, Louise har været igennem, har mine børn også,« fortæller Tobias Henius til B.T.

Ud over Louise Herping Ellegaard ville Anne Stampe Olesen og Jacob Risgaard gerne investere, men kun hvis de også kunne hjælpe med at få solgt produktet.

Men hverken Louise Herping Ellegaard eller nogle af de andre løver har kunnet hjælpe Tobias Henius med den del.

»Jeg fik jo tre løver med, men de ville kun være med, hvis de kunne hjælpe. Efter en del forsøg sprang Jacob og Louise fra. Og tre måneder efter gjorde Anne det samme,« fortæller Tobias Henius.

Jacob Risgaard er ærgerlig over, han ikke kunne hjælpe Tobias Henius. Han rakte ellers som lovet i programmet ud til hele Coolshops netværk.

»Der var ikke nogen, der bed på. Og det var rigtig ærgerligt. Jeg kan knap huske en, der er gået ned ad de trapper, der fortjente det så meget,« siger Jacob Risgaard til B.T.

Men at løverne ikke kunne få andre virksomheder til at sælge produktet, skulle ikke afholde Tobias Helnius fra selv at forsøge. Han begyndte så småt at køre rundt til forskellige Kop & Kande-forretninger i landet, og nu har 45 butikker Grums' kaffegrums-opsamler på hylderne.

På trods af, at der ikke kom noget ud af samarbejdet med løverne, er Tobias Helnius ikke den mindste smule skuffet.

»Jeg er overhovedet ikke skuffet. Bare det at være med sparker en masse døre ind,« siger han.

Og der er da også stadig håb for, at Tobias rent faktisk kan få hjælp fra Jacob Risgaard:

»Min telefon er åben for fremtidige forretningsmuligheder, for han er fantastisk,« siger han.

B.T. har forsøgt at række ud til både Anne Mette Stampe og Louise Herping Ellegaard, der ikke havde nogen kommentarer.