Siden TV 2 i 2005 lancerede deres store underholdningsshow, har 45 forskellige dansere guidet de kendte 'nydansere' igennem konkurrencen.

Nogen har opnået mere succes end andre, og tager man et gennemsnit af deres placeringer i de forskellige sæsoner, er der én danser, der i løbet af årene har klaret sig allerbedst.

Herunder kan du se de ti mest succesfulde danser i 'Vild med dans:

I 2010 dansede Vickie Jo Ringgard med fodboldspiller Allan Nielsen. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere I 2010 dansede Vickie Jo Ringgard med fodboldspiller Allan Nielsen. Foto: Jeppe Michael Jensen

10. Vickie Jo Ringgaaard

(Har medvirket i 5 sæsoner)

Gennemsnitlig placering: 5,2

Fik en drømmestart i 'Vild med dans', da hun i 2005 vandt med skuespiller David Owe. Siden fulgte et par bundplaceringer, hvilket forringer hendes gennemsnit til trods for endnu en sejr i 2009 med racerkører Casper Elgaard.

9. Michael Olesen

(Har medvirket i 14 sæsoner)

Gennemsnitlig placering: 5,1

Debuterede i 2007 med skuespiller Anne Louise Hassing, hvor de endte på syvendepladsen. Siden er det blevet til en lang række midterplaceringer og en enkelt sejr i 2014, da han dansede med skuespiller Sofie Lassen-Kahlke.

Claudia Rex dansede i 2014 med skuespiller Johannes Nymark. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Claudia Rex dansede i 2014 med skuespiller Johannes Nymark. Foto: Sophia Juliane Lydolph

8. Claudia Rex

(Har medvirket i 8 sæsoner)

Gennemsnitlig placering: 4,8

Fik en sløj start, da hun i sin debutsæson fik en niendeplads med sangeren Basim. Siden fulgte flere stærke år i top to og endelig en sejr i 2012 med tv-vært Joakim Ingversen.

7. Thomas Evers Poulsen

Gennemsnitlig placering: 4,6

(Har medvirket i 16 sæsoner)

Som feltets mest rutinerede danser har han opnået nærmest samtlige placeringer i 'Vild med dans', hvilket bevirker, at han trods hele tre sejre ikke opnår en højere placering på listen.

Thomas Evers Poulsen danser i år med komiker Natasha Brock. Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Evers Poulsen danser i år med komiker Natasha Brock. Foto: Martin Sylvest

6. Morten Kjeldgaard

Gennemsnitlig placering: 4,4

(Har medvirket i 10 sæsoner)

Startede skidt med en ottende- og tiendeplads i sine første sæsoner. I 2015 nåede han første gang finalen med skuespiller Stephania Potalivo, og året efter fik han sin hidtil eneste sejr med bokser Sarah Mahfoud.

5. Mads Vad

Gennemsnitlig placering: 4,3

(Har medvirket i 15 sæsoner)

Debuterede i 2006 med en ottendeplads og havde generelt set et par blandede sæsoner, før han 2010 fik sin første af foreløbig to sejre, da han gik hele vejen vejr-vært Cecilie Hother.

Mads Vad dansede i 2020 med influencer Emili Sindlev. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mads Vad dansede i 2020 med influencer Emili Sindlev. Foto: Martin Sylvest

4. Asta Björk

Gennemsnitlig placering: 3,75

(Har medvirket i 4 sæsoner)

En af de seneste sæsoners stærkeste dansere, der i 2018 vandt i sin debutsæson med skuespiller Simon Stenspil. Hun gentog triumfen igen sidste år med sanger Jimilian.

3. Steen Lund

Gennemsnitlig placering: 3

(Har medvirket i 4 sæsoner)

Det er 11 år siden, at Steen Lund sidst medvirkede i 'Vild med dans'. I de første sæsoner var han altid at finde i toppen af feltet, og fik blandt andet en sejr i 2006, da han vandt med håndboldspiller Christina Roslyng.

Steen Lund dansede i 2007 med komiker og skuespiller Vicki Berlin, Foto: Mogens Flindt Vis mere Steen Lund dansede i 2007 med komiker og skuespiller Vicki Berlin, Foto: Mogens Flindt

2. Marianne Eihilt

Gennemsnitlig placering: 2,33

(Har medvirket i 6 sæsoner)

Før Marianne Eihilt blev dommer var hun en af de stærkeste dansere med to sejre i seks sæsoner. Hun ville formentlig have snuppet listens førsteplads, hvis ikke hun i 2006 blev sat til at danse med speedwaykører Ole Olsen, der gav hende en kedelig femteplads.

1. Silas Holst

Gennemsnitlig placering: 2,22

(Har medvirket i 9 sæsoner)

Kongen af 'Vild med dans'!

Siden Silas Holst i 2008 debuterede i femte sæson af 'Vild med dans', har han deltaget i otte finaler og vundet tre af dem. Har kun været ude af top tre én gang, da han i sin debutsæson fik en sjetteplads med sangerinden Szhirley.

Silas Holst dansede i 2011 med skiløber Sophie Fjellvang-Sølling. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Silas Holst dansede i 2011 med skiløber Sophie Fjellvang-Sølling. Foto: Jeppe Michael Jensen

