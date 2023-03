Lyt til artiklen

Forestil dig, at du har en drøm. En drøm der bare skal forfølges og må udleves.

Det er, hvad det populære DR-program 'Hammerslag' er for den 27-årige ejendomsmægler Camilla Weidinger. Hun har nemlig i flere år drømt om at deltage i programmet.

Derfor hun afbrød en familieferie for at gå til casting, fortæller hun til Nordjyske.

»Jeg besluttede mig for at rejse hjem fra Spanien for at være med. Efter castingen rejste jeg ned til familien i Spanien igen, og det indikerer meget godt, hvor meget jeg bare gerne vil det her,« siger Camilla Weidinger.

Muligheden for at gå til casting opstod, fordi en af mæglerne havde valgt at stoppe, og det betød, at programmets castere nu var på udkig efter en jysk kvinde.

27-årige Camilla Weidinger blev af casterne bedt om at sende en film, hvor hun fortalte om sig selv og fremviste sin egen bolig. Ugen efter flyveturen til og fra Spanien kom opkaldet så – hun var en del af holdet, fortæller hun til mediet.

Camilla Weidinger har overtaget mæglerjobbet fra den Lena Schmüser, der trak sig grundet lykkelige nyheder – hun venter nemlig en forårsbaby.

Drømmen er nu blevet til virkelighed for den 27-årige ejendomsmægler. Tirsdag løb første afsnit af den nye sæson af 'Hammerslag' over skærmen, hvor hun udgør holdet fra vest sammen med Jacob Carlsson.