Det er 20 år siden, at Halle Berry vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen ‘Monsters Ball’.

Da hun tårevædet stod på scenen og takkede for nomineringen med ordene: 'Det er 74 år siden', troede hun, at hun endelig havde brudt igennem glasloftet og banet vejen for andre sorte skuespillerinder.

Men sådan er det ikke gået.

Selvom både filmverden – og alle andre – siden da har talt stadig mere intensivt om behovet for ligeværd og ligestilling – uanset om man taler om køn, religion eller race. Så er Halle Berry stadig den eneste sorte kvinde, der nogensinde har vundet en Oscar i kategorien 'bedste kvindelige hovedrolle'.

Et faktum, hun er ulykkelig over:

»Det åbnede ingen døre. Det faktum at ingen andre står ved siden af mig er hjerteskærende,« har hun for nylig sagt til New York Times.

En glad Halle Berry, da hun i 2002 vandt en Oscar for sin rolle i filmen 'Monsters Ball'. Foto LEE CELANO Foto: LEE CELANO Vis mere En glad Halle Berry, da hun i 2002 vandt en Oscar for sin rolle i filmen 'Monsters Ball'. Foto LEE CELANO Foto: LEE CELANO

Da hun i 2002 med statuetten i hånden holdt en meget følelsesladet vindertale, havde hun håbet at det var begyndelse til en ny æra:

»Det er 74 år siden,« sagde hun dengang med reference til, at ingen sorte kvinder før hende nogensinde havde vundet en Oscar for en hovedrolle.«

»Statistikken bliver ikke bedre efter dette års Oscar uddeling, for der er ikke nomineret en eneste sort kvinde i kategorien ‘Bedste kvindelige hovedrolle.«

På nomineringslisten i år står: