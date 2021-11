Årets 'Vild med dans'-finale er løbet af stablen, og det populære danseprograms 18. sæson har dermed nået sin ende.

Noget af det, der har gjort programmet så populært gennem tiden, er de mange skæve, finurlige eller upassende kommentarer og dertilhørende smådramaer, det har affødt.

Derfor ser vi på B.T. tilbage på nogle af de vildeste kommentarer, der har været gennem TV 2s hitprogram.

»Mine boller hævede sgu!«

Dommer Nikolaj Hübbe til deltageren Rosa Kildahl fra 'Den store bagedyst' i 2018

Det skulle have været en ros, men dommeren Nikolaj Hübbe fik et lidt underligt udtryk i ansigtet efterfølgende.

Hans hævede boller skulle være et kompliment til den nydansende 'Bagedyst'-stjerne Rosa Kildahls danseevner med en reference til hendes kundskaber i et køkken, da hun dansede med Esbern Syhler-Hansen i en fræk cha-cha-cha til 'Vild med dans'-premieren i 2018.

»Kokainen flyder i lange baner!«

SE og HØR-overskrift undervejs i 'Vild med dans'-sæsonen 2007

Den fjerde sæson af danseprogrammet, som skuespiller Robert Hansen gik hen og vandt, fik en hel ny dimension, da SE og HØR satte sig for at teste for spor af kokain.

For ugebladet fandt spor efter narkotikummet på tre ud af fem af dansestudiets toiletter og på toiletterne i Mono Bar, hvor de medvirkende holdt en lukket fest efter danseprogrammet.

Sagen endte dog i Pressenævnet og blev afgjort i TV 2s favør, da SE og HØR ikke kunne dokumentere, at det var de medvirkende, ansatte eller tilskuerne, der havde sniffet kokainen.

Albert Rosin Harson og Jenna Bagge på gulvet under finalen i 'Vild med dans' i december 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Albert Rosin Harson og Jenna Bagge på gulvet under finalen i 'Vild med dans' i december 2020. Foto: Martin Sylvest

»Hun får morgenmad, aftensmad … og meget mere.«

Deltageren Albert Rosin Harson om dansepartneren Jenna Bagge i 2020

I sidste sæson havde romancerygterne længe flydt om danseparret Albert Rosin Harson og Jenna Bagge.

Siden er parret stået frem som kærester, men dengang var der mange, der spærrede øjnene op, da Albert Rosin Harson svarede 'morgenmad' på vært Sarah Grünevalds lumre spørgsmål om, hvad han gav Jenna Bagge til gengæld for, at hun hentede og bragte ham til og fra skuespiljobs og dansetræningen.

»Jeg har hele tiden troet, at du var en højt begavet mand. Men hvis ikke du kan lære at danse bedre på en uge, så er du ikke så begavet, som jeg troede.«

Dommer Britt Bendixen til deltageren René Holten Poulsen i 2017

Den bramfri dansedommer Britt Bendixen har ikke haft sin sidste optræden på denne liste.

Men da hun i 2017-sæsonen antydede, at den nydansende kajakroer René Holten Poulsen enten ikke havde øvet sig nok eller måtte være dum, så var det alligevel hårdere ord, end seerne var vant til fra dommerbordet.

Det medførte en shitstorm på sociale medier, hvor flere mente, at Britt Bendixen burde undskylde.

Allan Simonsen og Sofie Kruuse i en pasodoble i 'Vild med dans' 8. november 2013. Foto: Betina Garcia Vis mere Allan Simonsen og Sofie Kruuse i en pasodoble i 'Vild med dans' 8. november 2013. Foto: Betina Garcia

»Vi holder helt inderligt meget af Allan Simonsen, og han skal gå videre i det program. Så vi vil gerne anbefale, at man tager sin søsters telefon, au pairens telefon og sin egen og naboens!«

Esben Bjerre opfordrer lytterne i P3-programmet Monte Carlo til at stemme på deltageren Allan Simonsen i 2013

I 2013-sæsonen fik fodboldlegenden Allan Simonsen konsekvent lavest karakterer hos dommerbordet, men blev uge efter uge reddet af sms-stemmer.

Det skyldtes ikke mindst P3-programmet Monte Carlo med Esben Bjerre og Peter Falktoft, der opfordrede deres mere end en halv million daglige lyttere til at stemme på den nydansende bundskraber.

Men selvom der var en masse opbakning til Allan Simonsens deltagelse i danseprogrammet, så var der også mange, der blev forargede og mente, at det ødelagde showet, at så mange, der tilsyneladende ikke så programmet, hver uge stemte på den tidligere bedste fodboldspiller i Europa.

Så midt i sæsonen fik TV 2 lov at ændre i reglerne af BBC, der har rettighederne til 'Vild med dans', så man fremover kun kunne stemme fem gange og ikke mindst blev sms-koderne, man skulle stemme med, ændret hver fredag.

Så til sidst røg Allan Simonsen og dansepartneren Sofie Kruuse altså ud – lige inden finalen.

»Mænd og kvinder taber sig tit mange kilo i det her program. Jeg er spændt på, hvordan Jenna ser ud, når det her er færdigt.«

Dommer Britt Bendixen til danseparret Micki Cheng og Jenna Bagge i 2021

To uger forinden havde Britt Bendixen forsøgt at komplimentere 'Bagedyst'-stjernen Micki Cheng for, at hans jive var udført som om, han »kun vejede 70 kilo«.

Så derfor faldt det ikke i god jord hos seerne, da Britt Bendixen endnu engang kom med ros, der relaterede sig til Micki Chengs vægt. Heldigvis tog kageentusiasten selv kommentarerne med et smil.