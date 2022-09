Lyt til artiklen

Hadi Ka-Koush havde fredag aften lagt vejen forbi 'Vild med Dans'-studiet for at støtte sin ven og kollega, Joel Hyrland.

Den nye 'Natholdet'-vært er også imponeret over, hvor god Joel Hyrland var, da han gav den gas på TV 2's dansegulv forrige fredag.

»Jeg SMS'ede derudaf,« fortæller Hadi Ka-Koush.

»Jeg synes, at han var dygtig. Han har rytme og styr på kroppen, men man tænker: 'Ik fuck op'«

Selvom hans 'partner in crime', som Hadi Ka-Koush selv kalder Joel Hyrland, har valgt at medvirke i 'Vild med Dans', så har den 39-årige vært ingen planer om selv at deltage i programmet, selvom han er blevet spurgt et par gange.

»Jeg tror ikke, at jeg er lavet til det her format. Jeg er for utryg ved det,« fortæller han fra den røde løber.

Alligevel er Hadi Ka-Koush ikke helt afvisende, for var han blevet spurgt, om han vil være vært for TV 2's 'Natholdet' for blot et år siden, ville svaret været et rungende 'nej'.

»Så man ved aldrig. Alt kan ske,« afslutter han.