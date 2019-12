Årets Golden Globe-uddeling skaber debat allerede en måned inden, prisuddelingen finder sted 6, januar. Og det er en harmfuld en af slagsen.

Forrest i køen af kritikere står den sydafrikanske superstjerne Charlize Theron, som længe har påpeget det problem, der igen i år er årsagen til den store polemik:

Igennem de sidste 20 år er sølle fire kvindelige instruktører blevet nomineret til en Golden Globe, og i år har et stort rundt 0 fået en nominering. Kampen er en herrefight mellem Quentin Tarantino (Once Upon a Time... In Hollywood), Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker) og Martin Scorsese (The Irishman).

»Det er dybt, dybt latterligt. Ingen kvinde vil nomineres fordi, det er det rette at gøre. Det er ikke cool. Vi må lave mere larm, indtil vi bliver hørt, og disse historier bliver anerkendt«, siger Theron, som påpeger, at problemets kerne er en mangel på kvindelige instruktører i Hollywwod.

Charlize Theron er ude med riven.

Ifølge BBC stod der kun kvinder bag otte procent af de 250 mest indtjenende film i USA i 2018.

Allerede i 2018, hvor der heller ikke var kvindelige instruktører blandt de nominerede, kom skuespilleren Natalie Portman med en stikpille, da hun skulle overrække prisen.

»Her er de mandlige nominerede«, lød det spidst fra stjernen, inden hun kunne stikke en Golden Globe til Guillermo del Toro for 'The Shape of Water', som også rendte med årets Oscar.

Det møder især kritik, at instruktøren Greta Gerwig ikke er nomineret for filmen 'Little Women', ligesom mange mener, hun blev snydt i 2018, da hun ikke var nomineret for Lady Bird.