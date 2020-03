DR banaliserer den danske terrorist Omar el-Husseins forbrydelser.

Sådan lyder kritikken af Danmarks nationale public service-medie fra debattøren Bjarke Larsen, som har skrevet et indlæg på Point of View International (POV).

Indlægget handler om DR's nye dokumentarfilm 'Angrebet – Omars vej til Krudttønden', og kritikken går på DR og instruktør Nils Giversens valg om kun at benytte terroristens fornavn i titlen frem for hele hans navn.

'Når man er på fornavn med mordere og terrorister, banaliserer man deres forbrydelser,' skriver debattøren blandt andet i sit indlæg.

'Han bliver gjort til »en af vores«, for der er noget familiært over at bruge andres fornavne på den måde. Det kan man gøre med skuespillere, politikere og andre mediepersonligheder, vi kender og følger. Ikke med mordere og terrorister,' fortsætter han.

Debattøren påpeger desuden, at den norske massemorder og terrorist Anders Breivik ikke blot bliver kaldt for 'Anders', mens DR højst sandsynligt heller ikke ville stå på mål for en dokumentar om morderen Peter Madsen med navnet 'Peters sidste tur med ubåden'.

'Her har holdningen og fordømmelsen i offentligheden været utvetydig. Ingen har banaliseret de handlinger, der fandt sted i ubådens indre, ved at omtale forbryderen ved fornavn,' skriver Bjarke Larsen.

Et hurtigt blik hen over POV's Facebook-side viser, at Bjarke Larsen ikke er ene om sin kritik af DR's beslutning om at være på fornavn med terroristen.

På dette udatede billede fra Københavns Politi ses Omar El-Hussein om bord på et S-tog ved Ny Ellebjerg Station i København.

'Jeg får tit at vide, at jeg er 'krænkelsesparat', når jeg anholder mediers sprogbrug. Men jeg synes, det er vigtigt at vide, hvad sprog gør ved os, og hvordan det kan bruges til at kaste et bestemt lys over et emne. Jeg er fuldstændig enig! Tak!' lyder den kommentar, som i skrivende stund har fået flest likes.

Der er dog også eksempler på folk, der ikke finder det stødende, at DR-dokumentaren kun benytter fornavnet på terroristen.

'Selvfølgelig skal vi være på fornavn med terroristen. Det er – modsat hvad Bjarke Larsen har evnet at fatte – selve pointen i den yderst fremragende dokumentar. For ved at være på fornavn med Omar bliver han menneskeliggjort, og det virkeligt spændende spørgsmål kan dermed stilles – det spørgsmål, som gør dokumentaren så væsentig: 'Hvorfor bliver et MENNESKE terrorist?',' skriver en bruger for eksempel.

B.T. har foreholdt DR kritikken.

Af praktiske årsager har det kun været muligt for Anders Thomsen, der er redaktør på dokumentarfilmen, at svare på skrift.

Hvad tænker I om kritikken?

»Vi havde forventet en debat om en skildring af et meget følsomt stykke danmarkshistorie – hvordan man skal forholde sig til at skildre en mand, der har gjort noget frygteligt. Jeg synes, det er vigtigt for vores samfund, at vi tager den eller de debatter, der kommer. Også hvorvidt det handler om at bruge Omar el-Husseins fornavn eller ej.«

Kan I forstå, at nogle mener, at det bliver lige jovialt nok, og at DR banaliserer Omar el-Husseins forbrydelser ved kun at bruge hans fornavn?

»Jeg synes, at det er en hel legitim debat at rejse – hvordan vi beskæftiger os med mennesker, der har gjort noget forfærdeligt – om end jeg ikke er enig i at, at vi banaliserer terrorhandlingerne ved at kalde Omar el-Hussein ved fornavn i titlen.«

»Det frygtelige, han gjorde, er også indeholdt i titlen, og titlen handler om at forstå den rejse, vi er på i filmen. Det er desuden det eneste sted, vi kalder ham ved fornavn i filmen, trods det at han kun er kendt som 'Omar' i den brede offentlighed, ligesom fx 'Britta' i Britta Nielsen-sagen, og at selv politi og kriminalforsorgen omtaler ham som Omar.«

Hvordan ville I have det med at sende en dokumentar med navnet 'Peters sidste tur med ubåden'?

»Jeg synes ikke, at 'Peters sidste tur med ubåden' er sammenlignelig med 'Angrebet – Omars vej til Krudttønden', da den ikke indeholder eller peger på noget af det forfærdelige, han gjorde. 'Angrebet – Omars vej til Krudttønden' peger meget præcist på noget, der står som noget forfærdeligt i vores alles bevidsthed. Så nej, det tror jeg ikke, vi ville.«

Har I på forhånd haft bekymringer eller spekulationer om kun at benytte fornavnet?

»Vi har tænkt rigtig meget over titlen og har forsøgt at gøre den så præcis og rammende som muligt.«

