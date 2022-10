Lyt til artiklen

Om det var en taktik, ved Joel Hyrland ikke.

Men han kan i hvert fald konstatere, at han strøg direkte videre i 'Vild med dans', efter han viste følelser i sidste uges omdans.

»Jenna og jeg havde en snak i løbet af ugen, hvor hun opfordrede mig til at vise mere af mig selv, hvis seerne skulle lære mig at kende,« afslører han.

Ifølge Jenna Bagge handlede det i høj grad om, at det er nemmere at brænde igennem med sin dans, vil man kan formidle sine følelser gennem den.

Men så er det da heller ikke skidt, hvis seerne får lyst til at stemme en deltager videre, fordi de pludselig føler, de kender vedkommende.

Joel Hyrland er vokset op i Lille Birkholm i Herlev som søn af en dansk mor og en marokkansk far og havde efter eget udsagn en fattig barndom.

»Der har ikke været så meget overskud, så jeg ville ikke føle mig som en byrde. Det har været en taktik for mig at vise, at jeg kunne alt og ikke havde brug for nogen,« siger han.

»Jeg er egentlig en sårbar person, men det skræmmer mig at lade andre se det.«

Det gjorde seerne dog i sidste uge, hvor Joel Hyrlands øjne blev våde, da det stod klart, at han havde overlevet omdansen.

Han har ikke haft lyst til at se programmet. Se øjeblikket, hvor det sker.

»Det er da skræmmende at stille sig i en sårbar position. Hvad tænker folk? Tænker de, at jeg er årets tudeprins? Det er jo en norm i samfundet, at det er mænd ikke. Men fuck det. Jeg er årets tudeprins« siger han.

»Det var befriende at vise. Jeg er 37, så det er lidt sent. Men der er også nogen, der aldrig åbner op, og jeg har forhåbentligt et langt liv tilbage, hvor jeg kan vise mere af mig selv,« siger han.

»Det betyder ikke, at 'Vild med dans' har gjort, at jeg pludselig bliver helt vildt sårbar, men nu har jeg åbnet lidt op, og det er starten på en rejse. Det er fedt, og jeg elsker det.«