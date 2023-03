Lyt til artiklen

Har du set årets dårligste film?

Søndag nat uddeles de prestigefulde Oscar-statuetter.

Traditionen tro uddeler man kort forinden den modsatte pris - 'The Razzies' - hvor årets værste film og skuespilpræstationer kåres, og nu er vinderne fundet.

'Årets værste film' er ifølge 'The Razzies'-komiteen Netflix-filmen 'Blonde', der er et fiktivt portræt af Hollywood-ikonet Marilyn Monroe.

Ana de Armas spiller Marilyn Monroe i Netflix-filmen 'Blonde'. Foto: AUDE GUERRUCCI Vis mere Ana de Armas spiller Marilyn Monroe i Netflix-filmen 'Blonde'. Foto: AUDE GUERRUCCI

Jared Leto er årets 'værste skuespiller' for sin præstation i superhelte-filmen 'Morbius', mens 'The Razzies' selvironisk har kåret sig selv til årets 'værste skuespillerinde' efter at de tidligere på året fik hug for at have nomineret en 12-årig kvindelig skuespiller.

Tom Hanks er kåret som årets 'værste mandlige birolle' for sin rolle i filmen 'Elvis'.

Han snupper også prisen som 'værste kombination' for sit 'latex-ansigt' og dialekt i 'Elvis'-filmen.

Adria Arjona er årets 'værste kvindelige birolle', Machine Gun Kelly er 'årets værste instruktør' for filmen 'Good Mourning', og så har man kåret Disneys nyeste udgave af 'Pinnochio' som årets 'værste genindspilning'.

Tom Hanks er kåret som årets værste mandlige birolle. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Tom Hanks er kåret som årets værste mandlige birolle. Foto: FREDERIC J. BROWN

'Værste manuskript' går også til Marilyn Monroe-filmen 'Blonde'.

Flere af filmene får dog mulighed for genoprejsning til Oscar-showet søndag.

Ana de Armas, der netop spiller Marilyn Monroe i 'Blonde', er nomineret til 'bedste skuespillerinde', mens 'Elvis'-filmen er nomineret i kategoien 'bedste film'.

