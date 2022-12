Lyt til artiklen

Den danske film- og tv-branche havde en storhedstid i 2021. Flere udenlandske tjenester bød sig til. Det var en fest.

Men som et hvert andet eventyr, slutter festen på et tidspunkt.

For med en rettighedsaftale mellem Create Denmark (sammenslutningen af filmarbejders interesseorganisationer, red.) og Producentforeningen ville man sikre bedre betaling til skuespillere, manuskriptforfattere og instruktører, når slutproduktet blev vist på de mange streamingtjenester.

Den aftale mente streamingtjenester var for dyr, og det fik først TV 2 og herefter Netflix og Viaplay til at stoppe deres udvikling af ny fiktion i Danmark.

En masse produktioner blev stoppet. Det får nu konsekvenser for de mange produktionsselskaber i Danmark.

»Stemningen i branchen er ret sort. Desværre. Vi havde jo gyldne tider, vandt priser i udlandet, tjente flere penge og havde en større omsætning end nogensinde – og vi blev dygtigere og dygtigere,« siger Meta Louise Foldager, producer og direktør i SAM Productions, til DR.

Direktør og producer i SAM Prodcutions Meta Louise Foldager har været tvunget til at flytte SAM Productions til Sverige.

Ifølge Meta Louise Foldager har blandt andet SAM Productions været tvunget til at flytte deres produktioner til Sverige.

Her tilbydes der støtte til selskaber, som vælger at lægge sine produktioner i landet – en ordning Danmark ikke har.

Meta Louise Foldager påpeger endvidere over for DR, at det nu er svenskerne, som er blevet dygtigere.

Trods en branche der har været hårdt ramt i 2022 og flere produktionsselskaber nu åbner afdelinger i Sverige, er det lykkedes at lande en aftale med både Netflix, Viaplay og TV 2 i løbet af efterår, og derfor kan dansk film og tv ane en lysning i en ellers mørk tunnel.