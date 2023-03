Lyt til artiklen

Syv år skulle der gå, men nu er den tidligere realitystjerne Gustav Salinas klar til at indtage genren igen.

Det offentliggør han på sin Facebook-profil, hvor han også løfter sløret for, hvad han nu skal give sig i kast med i realityverdenen.

»Efter 7 års pause er jeg nu tilbage. Jeg troede ikke selv, at jeg ville vende tilbage til realityverdenen. Nogen vil kalde det en dokumentar eller menneskeligt eksperiment, men i bund og grund er det reality, når det er bedst,« skriver han til opslaget og afslører, at han er deltager i 'Stjerner i trøjen' på Discovery.

Der er da også en personlig grund til, at det netop er 'Stjerner i trøjen', der bliver Gustavs comeback til skærmen.

»Da da jeg fyldte 18 år, der havde jeg en drøm om at komme i militæret. Men jeg blev erklæret uegnet. Jeg fik aldrig en grund. De sagde bare, at jeg ikke ville passe så godt ind. Derfor vil jeg nu gerne vise mig selv, at jeg sagtens kan det med militæret. Og samtidig vil jeg også gerne vise Danmark vise den nye Gustav. Nemlig Gustav 2.0. Så jeg har sagt ja til at medvirke i ’Stjerner I Trøjen’,« lyder det.

Programmet skal optages på Bornholm, og den tidligere realitystjerne fortæller også, at der derfor vil være lidt mere stille på hans kanaler end normalt.

Han har dog ifølge opslaget lov til at være online én gang om dagen.

Gustav blev kendt i Danmark, da han medvirkede i datingprogrammet 'Dagens mand', hvor hans tøjstil og bruncreme gjorde ham til en af de mest genkendelige ansigter fra programmet.

Siden blev til 'For lækker til love', 'Divaer i junglen' og 'Fangerne på fortet' samt meget andet.

Han valgte dog at tage en pause fra tv og fokuserede på at blive personlig træner og dedikere sig til en sundere livsstil.

I programmet får Gustav Salinas også selskab af Janni Ree, der har meddelt på Instagram, at hun også medvirker.

»Så må jeg offentliggøre, at jeg skal være med i “»tjerner i trøjen”« Glæder mig helt vildt til at udfordre mig selv. Er på vej til Bornholm med en masse skønne mennesker. Ønsk mig held og lykke,« lyder det.