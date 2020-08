Gunnvør har brugt programmet som talerør for sine vigtige budskaber, men der er også en udløbsdato for, hvor længe hun ønsker at blive ved.

Gunnvør Virgarsdóttir har siden ’Forsidefruer’ fik premiere i 2017 haft en central rolle i det populære reality-program, og selvom programmet ofte indeholder en del drama, der er med til at tage energien fra den enlige mor til tre, så er Gunnvør stolt af at være med i programmet, og det er der en helt særlig årsag til.

»Jeg er stolt af, at jeg har bragt fokus på Red Barnet og på bæredygtighed. Det er jo absolut ikke normalt i sådan en genre af programmer, så på en eller anden måde føler jeg, at jeg har gjort noget godt,« fortæller Gunnvør, da Realityportalen møder hende lørdag aften foran Tivolis Koncertsal til Tivolis 177-års fødselsdag.

Der er en udløbsdato

Selvom forsidefruen har brugt programmet som talerør for sine vigtige budskaber, så er der også en udløbsdato.

»Det har været sjovt. Vi får en masse gode oplevelser, men det er klart, at det er ikke noget, jeg ønsker at bruge resten af mit liv på at medvirke i,« fortæller Gunnvør fortsat.

Gunnvør vil ikke afsløre, hvornår hun vælger at trække sig fra ’Forsidefruer’, men noget tyder på, at beslutningen er truffet.

»Stay tuned, så finder du ud af det,« smiler Gunnvør, inden hun smutter ind i koncertsalen sammen med sin veninde Emilia. Sammen skal de ind og høre Tivolis Fødselsdagskoncert i forbindelse med Tivolis 177-års fødselsdag.

Gunnvør Virgarsdóttir Dalsgaard var taget til fødselsdag i Tivoli med sin gode veninde Emilia, som til daglig bor i Bruxelles. Gunnvør har tilbragt sommeren på Færøerne med sine tre børn, Sigga, Hanna og Hugo, som hun har med ekskæresten Oliver Bjerrehus. Med på Færøerne var også Gunnvørs far og flere søskende. Foto: Peter Hauerbach Vis mere Gunnvør Virgarsdóttir Dalsgaard var taget til fødselsdag i Tivoli med sin gode veninde Emilia, som til daglig bor i Bruxelles. Gunnvør har tilbragt sommeren på Færøerne med sine tre børn, Sigga, Hanna og Hugo, som hun har med ekskæresten Oliver Bjerrehus. Med på Færøerne var også Gunnvørs far og flere søskende. Foto: Peter Hauerbach

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.