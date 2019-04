Forsidefruen er ikke helt afvisende overfor et fjerde barn.

For nyligt blev det afsløret, at ‘Forsidefruer’-baben Jackie Navarro er gravid med sit fjerde barn. Til september skal hun og kæresten, Rasmus Møller, nemlig have deres første fælles barn, og allerede nu ved de, at det bliver en lille pige.

Gunnvør har som Jackie også tre børn, og da hun hørte den glædelige nyhed om et fjerde barn, erkender hun, at hun blev en smule skruk.

– Jeg blev da en lille bitte smule misundelig, da jeg hørte, at Jackie var gravid. Jeg skal jo ikke være gravid selv, men alligevel bliver man da lige lidt skruk. Men så skal man bare lige huske på alle de ting, der ikke er sjovt ved at være gravid, det er også hårdt. Jeg har jo selv været gravid i to sæsoner af ‘Forsidefruer’, og så sad jeg der i Dubai og måtte ingenting, mens de andre festede hele tiden. Jeg er dog ikke afvisende overfor en nummer fire, men det er ikke planen lige nu, lyder det fra Gunnvør.

– Jeg nyder jo også rigtig meget, at Hugo er ved at nå en alder, hvor vi kan lidt flere ting sammen. Han har jo altid været med rundt, men det kræver noget andet med små børn. For eksempel da vi var på skiferie i julen, hvor jeg blev nødt til at være hjemme og passe Hugo, mens de andre stod på ski, der ville jeg da gerne lige have været med ude, og der kan vi bare noget mere allerede til næste år.

- Så det ville være lidt dumt at få en baby mere, men jeg er dog ikke afvisende overfor en nummer fire, fortsætter hun med et smil.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk