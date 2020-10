En ny sæson af ‘Forsidefruer’ er i gang, og her afslører Gunnvør Dalsgaard, hvorfor hendes børn ikke er døbt.

Det er faktisk Tina Lund, der indleder samtalen, ved at spørge, hvad Gunnvør Dalsgaard har gjort med sine dåbskjoler.

Og her svarer Gunnvør Dalsgaard, at hendes børn slet ikke er døbt. Og det kommer bag på Tina Lund, der spørger, hvorfor de ikke er det:

»Der er overhovedet ingen grund til det. For jeg er døbt, og det er helt klart en tradition i min familie, og på færøerne er det ret mærkeligt ikke at være døbt,« fortæller Gunnvør Dalsgaard i programmet og fortsætter:

»Vi var ikke enige om det, og så tror jeg bare, at jeg bøjede mig.«

Gunnvør Dalsgaard har børnene sammen med Oliver Bjerrehus, og det er ingen hemmelighed, at det var et kaotisk forhold, de to havde.

Og det resulterede altså I, at børnene ikke blev døbt.

Dog er Gunnvør Dalsgaard åben for, at de en dag skal døbes. Især fordi den ældste datter, Sigga, gerne vil konfirmeres.

Og der er da også glæde at spore i Tina Lunds stemme, da Gunnvør Dalsgaard fortæller det. Tina Lund vil nemlig meget gerne med til dåben, og hun siger da heller ikke nej til Gunvør Dalsgaards tilbud om at blive gudmor:

»Jeg har ikke noget imod at være gudmor for hendes børn, for de er vidunderlige. Så ‘Put me on the list’,« fortæller Tina Lund sidst i klippet.

Du kan se ‘Forsidefruer’ hver torsdag klokken 20.00 på TV3 og på Viaplay.