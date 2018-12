I de seneste 38 år har 83-årige Steen Ingolf 'Guf' Gad Østerbys boet i en gammel bus i en mose uden rindende vand eller elektricitet.

Journalist Majbrit Odderhede Bach, der har lavet dokumentaren Da Guf gik i skoven, som blev sendt på TV 2 mandag aften, fortæller, at Guf er blevet så syg, at han nu er endt på hospitalet.

»Jeg kommer derud fredag (6. december, red.), fordi vi har en aftale om, at vi skal se programmet og lave nogle enkelte optagelser, og så lægger jeg mærke til, at der ikke kommmer røg op skorstenen. Det er usædvanligt, fordi det er så koldt,« siger Majbrit Oddershede Bach, der sammenlagt har fulgt Guf i næsten ti år, til B.T.

Guf valgte at flytte ud i skoven, fordi han var blevet træt af, at han gentagende gange var blevet svigtet i sit liv. Derfor søgte han væk fra menneskeheden.

Allerede inden hun gik ind i den gamle bus, som Guf har købt for 700 kroner, havde hun på fornemmelsen, at alt ikke var som det skulle være.

Da journalist Majbrit Oddershede Bach fandt Guf, var han meget afkræftet. Foto: TV 2 Vis mere Da journalist Majbrit Oddershede Bach fandt Guf, var han meget afkræftet. Foto: TV 2

»Jeg kan se, at han har det rigtigt dårligt, og da han fortæller, at han ikke har røget i tre dage, ved jeg godt, at den er helt gal,« siger hun.

For Guf ryger nemlig normalt 30 cigaretter om dagen.

Majbrit Oddershede Bach kontaktede straks en bekendt, som har skrevet en bog om Guf, og sammen blev de alle tre enige om, at han skulle til lægen.

Nu er han indlagt på lungemedicinsk afdeling på Holstebro Sygehus - langt fra sine normale smukke og naturlige omgivelser - med en alvorlig omgang lungebetændelse.

Guf er hovedpersonen i en ny TV 2-dokumentar, der blev sendt mandag aften. Foto: TV 2 Vis mere Guf er hovedpersonen i en ny TV 2-dokumentar, der blev sendt mandag aften. Foto: TV 2

»Det er lidt hans største mareridt at ende sådan et sted. Det er det modsatte af, hvad han gerne vil med sin sidste tid. Det betyder virkelig meget for ham at ende sine dage derude,« siger hun og fortsætter:

»Det er hårdt, fordi det er gået rigtigt stærkt. For to uger siden, var jeg derude. Han har tabt sig meget kraftigt.«

Selv er Guf overbevist om, at det var gået helt galt, hvis Majbrit Oddershede Bach ikke havde fundet ham.

»Jeg tror, at jeg var tæt på at krepere. Det var nok det, der var sket, hvis ikke jeg var blevet fundet,« siger Guf til TV Midtvest.

Han har boet i skoven ved en mose i 38 år i en bus, som han betalte 700 kroner for i sin tid. Foto: TV 2 Vis mere Han har boet i skoven ved en mose i 38 år i en bus, som han betalte 700 kroner for i sin tid. Foto: TV 2

Men på trods af omstændighederne holder Guf humøret oppe, fortæller Majbrit Oddershede Bach.

»Der er kommet mange reaktioner på programmet, og han er både glad og rørt over det,« siger hun og fortæller, at der er nogen, som har tilbudt at forære Guf en ny bus, han kan bo i.

Hun fortæller, at Guf både er i bedring og ved godt mod, så han får forhåbentligt sit ønske opfyldt, når den tid kommer.

Han har også været i stand til at se programmet, og de har lavet flere optagelser af ham fra hospitalssengen.

For Majbrit Oddershede Bach er Guf en helt speciel kilde, og naturligvis har hans tilgang til livet gjort stort indtryk på hende.

»Det, der er så fantastisk ved Guf, er, at han ikke ser sig selv som noget specielt. Men han er blevet en kilde, man ikke rigtigt kan slippe. Han har jo en spændende historie, og man kan jo lide ham som person,« siger hun.

Der er formentlige mange danskere, som kan lære en ting eller to af Gus tilgang til livet og naturen, og for Majbrit Oddershede Bach er det helt beroligende, når hun tager ud til mosen for at besøge Guf.

»Jeg laver mange forskellige ting, men når man kommer ud til Guf, falder min puls.«

Guf, der er folkepensionist, er født på Sjælland, men blev adopteret af en præst og kone i Jylland. Han har været gift tre gange og har arbejde med landbrug og dyrepasser på fragtskibe.