Paparazzierne kunne ikke tro deres egne øjne. Midt på Milanos mest eksklusive shoppingstrøg, iført store filmstjernesolbriller, tungt læsset med juveler og smykker og med sin farvestrålende papegøje på skulderen, var hun der pludselig. Som var de foregående 18 år blot en ubetydelig parentes i hendes i liv.

Nu kom hun ubekymret slentrende. Patrizia Reggiani. Hende, de kaldte den sorte enke.

Filmen ‘House of Gucci’ har netop haft premiere. Og vakt postyr.

På den ene side, fordi nogle anmeldere beskriver den som ‘lumsk kedelig’ og en ‘klichéfyldt gangsterkomedie’. På den anden, fordi Gucci-familien er rasende. Kalder den en fornærmelse mod ikke alene dem som mennesker, men også det brand, som blev skabt for 100 år siden.

»Gucci-familien forbeholder sig retten til at tage skridt med henblik på at beskytte navn, image og værdighed for sig selv og deres elskede,« som de i en udtalelse truende bekendtgjorde efter premieren.

Men når familien endnu ikke har taget det skridt, skyldes det måske, at selv de har erkendt, at virkeligheden overgår fantasien, når det drejer sig om deres historie.

Egentlig starter den rørende nok for over 100 år siden med Guccio Gucci, en fattig italiensk dreng, der fik arbejde på de fineste hoteller, lurede de stenrige kunders bagagevaner af, og startede egen forretning i Firenze.

Han fik med en god portion held og ihærdighed bygget et brand op, der oser af luksus og selv i dag får mennesker til at stå i kø i timevis for at erhverve de nyeste kollektioner. Men.

Det er også historien om glamour, grådighed, sex, mord og forræderi. Om interne familiestridigheder og magtkampe i Guccio Guccis store familie. Som Patrizia Reggiani i starten af 1970erne blev en del af.

Hun var selv vokset op i rigdom i en lille by uden for Milano, men havde aldrig været en del af det italienske jetset, som Gucci-familien var en del af.

Med sin stærke og flamboyante personlighed fik hun møvet sig ind i de rette kredse, og det var dér, til en fest, at hun mødte Guccio Guccis barnebarn Maurizio. Og slog benene væk under ham.

Scene fra filmen 'House of Gucci', hvor Lady Gaga og Adam Driver spiller henholdsvis Patrizia og Maurizio Gucci. Foto: SF Film Vis mere Scene fra filmen 'House of Gucci', hvor Lady Gaga og Adam Driver spiller henholdsvis Patrizia og Maurizio Gucci. Foto: SF Film

Fra starten mødte det unge pars kærlighed dog modstand. Hans far, Rodolfo, havde klart set et bedre parti til sin eneste søn end Patrizia, som han opfattede som en golddigger.

Men kærligheden vandt og i 1972 – hvor de begge var 24 – giftede de sig og trods faderens forbehold forærede han parret adskillige luksusboliger, herunder en penthouselejlighed i New York.

I en årrække var netop New York deres base. For Maurizio skulle arbejde for sin onkel Aldo i Guccis voksende amerikanske gren.

»Vi var et smukt par, og vi levede et smukt liv,« som Patrizia Reggiani beskrev i Guardian om de år, hvor de hang ud med Kennedyerne og Hollywoods største stjerner.

»Det smerter mig stadig at tænke på,« tilføjede hun med tanke på det overdrevent luksuriøse liv, de levede rundt omkring i verden. Som hun siden blev afskåret fra.

For i 1983 – året efter, at parret flyttede tilbage til Milano – brød helvede løs, da hendes svigerfar Rodolfo Gucci afgik ved døden, og hans eneste søn arvede halvdelen af familieforetagendet.

Det blev startskuddet til en bitter strid mellem ham, hans onkel og nevøer om kontrollen over dét brand, som var på vej til at blive udvandet.

Men det var ikke kun Gucci-brandet, der var på vej til at blive udvandet. Ægteskabet var det tilsyneladende også.

I hvert fald pakkede Maurizio Gucci en aften i 1985 en kuffert, meddelte sin kone, at han skulle på en kort forretningsrejse til Firenze. Næste morgen fik hun besøg af en af hans venner. Som overbragte en ganske kort meddelelse.

Maurizio ville skilles fra Patrizia. Hun blev bedt om at fraflytte palælejligheden omgående.

At tabe ansigt og anseelse i fuld offentlighed var ikke en kunst, Patrizia beherskede Og at hun oven i det fra sin væsentligt mere beskedne sidelinje kunne følge, hvordan hendes nu eksmands fejlslagne dispositioner fik den formue, som deres to døtre – og dermed hun selv – skulle arve, til at smuldre, gjorde det ikke nemmere.

Men værst var dog, da Maurizio et par år senere fandt en anden kvinde. Som tog Patrizias plads i den luksuriøse lejlighed.

»Jeg var rasende, men der var intet, jeg kunne gøre. Han skulle ikke have gjort det ved mig,« som hun år senere fortalte Guardian.

Den 27. marts 1995 nikkede Maurizio Gucci som altid venligt til dørmanden, inden han iført sin brune frakke og med en stak magasiner under armen bevægede sig op ad entreens granittrin.

Da han nåede tredje trin, blev han ramt af skud i ryggen. Tre styk. Så lød endnu et skud. Ramte ham i hovedet. Italien var i chok.

Det samme var Maurizios kæreste, da det den efterfølgende dag ringede på døren til palælejligheden. Hun fik overrakt en kendelse om at forlade lejligheden omgående.

Dokumentet var stemplet dagen før. Tre timer efter mordet på Maurizios. Afsender var Patrizia.

To år fik hun tilbage i sine gamle luksusomgivelser. To år, hvor politiet var på bar bund.

Men så begyndte nogle at tale. Og snart sad Patrizia i fælden.

Patrizia Reggiani fotograferet under retssagen i 1998. Året efter blev hun idømt 29 års fængsel. Foto: FERRARO Vis mere Patrizia Reggiani fotograferet under retssagen i 1998. Året efter blev hun idømt 29 års fængsel. Foto: FERRARO

I retten kom det frem, hvordan hun havde hyret en lejemorder. Hvordan hun i årevis havde pønset på hævn over den mand, der havde kostet hendes fald fra tinderne. Hvordan hun i årevis havde truet ham. Svoret ham død.

Selv påstod hun, at hun var uskyldig. Men retten mente noget andet. 29 år fik hun. Den sorte enke blev hun kaldt i pressen.

Da hun i efteråret 2016 blev spottet af paparazzierne midt på Milanos mest eksklusive shoppingstrøg, havde hun afsonet 18 år. Kunne have været prøveløsladt fem år tidligere, mod at finde sig et arbejde, men svarede angiveligt:

»Jeg har aldrig arbejdet en dag i hele mit liv, og jeg har ingen intentioner om at gøre det nu.«

Hvis Patrizia Reggiani havde savnet berømmelsen, er den i den grad tilbage nu, hvor hun og den skandale, der rystede Italien i 90erne, er centrum for en ny film.

Men helt tilfreds er hun ikke.

»Det irriterer mig, at Lady Gaga spiller mig uden at have betænkelighed og følsomhed nok til at møde mig inden. Det havde været et tegn på respekt,« har hun udtalt.