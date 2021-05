Alliancer og skænderier, taktiske beslutninger og en stor pengepræmie. Lyder det som et realityprogram?

»Jeg har spillet spillet på den måde, jeg mente, man kunne komme længst på, og det har så givet pote,« fortalte Simon Rasmussen til B.T., efter det løb over skærmen, at han blev den sidste vinder af 'Hjem til gården'.

Op mod den endelige finale blev det også tydeligt, at spillet var i gang for fuld udblæsning.

Her forsøgte finalisten Hanne Holdt-Simonsen at forklare, at hun følte sig holdt udenfor af den tilbageværende mandlige trio. Men det gav Martin Bang Sehje, Daniel Birch og Simon Rasmussen ikke meget for.

Synes du, at 'Hjem til gården' er et realityprogram?

I dag har den 57-årige psykiatriske sygeplejerske Hanne ikke ønsket at uddybe sin side af konflikten over for B.T.

Men den 29-årige tømrer Simon, der som bekendt gik hen og vandt finaledysten over Hanne, vil gerne dele sit perspektiv på sagen.

»Der har aldrig nogensinde været det her 'drengene mod pigerne'. Jeg føler, det er noget Hanne ene og alene bringer på bane. Jeg ved ikke, hvor hun har det fra,« understreger 'Hjem til gården'-vinderen.

Selvom Simon i programmet virkede til at holde sig udenfor konflikten, så understreger han, at også han bevidst trak sig fra Hanne.

Hanne og Simon i finalen af 'Hjem til gården' Vis mere Hanne og Simon i finalen af 'Hjem til gården'

»Det var måske lidt for meget til sidst og lidt irriterende, den måde Hanne bliver ved med at køre i det. Det tror jeg bare, at især Daniel bliver irriteret over,« begrunder Simon.

»Når man er derinde, så er verden ret lille, der skal ikke så meget til for at få bægeret til at flyde over. Når det nærmer sig, at der er én af os, der står med en halv million, så bliver man selvfølgelig presset,« forklarer han sig.

Simon mener dog, at trods sin pengepræmie og al taktikken, konflikterne, alliancerne og gårdens isolerede omgivelser, så er 'Hjem til gården' ikke rigtig et realityformat.

»Det er nok den mildeste form for reality, du har herhjemme. Det er jo overhovedet ikke på bølgelængde med sådan noget som 'Paradise',« fortæller Simon, før han indvender:

»Men det kan godt være, det har fået lidt mere kant, og vi har også gået meget taktisk til spillet i vores sæson, og det har der selvfølgelig ikke været de andre år.«