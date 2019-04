I slutningen af sæson 10 af Greys Hvide Verden måtte fans vinke farvel til Dr. Cristina Yang, der rejste til Zürich i Schweiz.

Og der kommer hun formentlig til at blive meget længe. Fans af den populære tv-serie skal hvert fald ikke regne med at se hende igen lige foreløbigt.

Skuespilleren Sandra Oh fortæller nemlig, at hun ikke vender tilbage til serien.

Heller ikke som en lille gæsteoptræden.

»Nej. Rent kreativt er jeg kommet videre, og selvom jeg ved og sætter pris på, hvor meget seriens fans elsker Cristina, og hvordan serien holder Cristina i live for mig, så er Killing Eve mit 'hjem' nu,« siger hun til mediet Extra.

Sandra Oh medvirkede i Greys Hvide Verden fra starten af, da den fik premiere i 2005, indtil hun stoppede i 2014. Skuespilleren vandt endda en Golden Globe for sin rolle året efter.

Sandra Oh i rollen som Cristina Yang Foto: FRANK OCKENFELS Vis mere Sandra Oh i rollen som Cristina Yang Foto: FRANK OCKENFELS

Serien har over 300 afsnit, og i februar slog den rekorden for at være den lægeserie, der er sendt i flest afsnit i tv-historien. Den slog dermed klassikeren 'ER' eller 'Skadestuen', som den hedder på dansk, der har en ung George Clooney i en af de bærende roller.

Sidste år fik hun hovedrollen i tv-serien Killing Eve, hvor hun spiller en MI6-agent, som er på jagt efter en psykopatisk lejemorder.