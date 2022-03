Året inden hun blev ansat på 'Greys hvide verden', blev Elisabeth Finch diagnosticeret med en sjælden form for knoglekræft.

De gentagne kemoterapiforløb var så opslidende for den 44-årige manuskriptforfatter, at hun var tvunget til at få en abort, da hun efterfølgende blev gravid.

Oplevelsen skrev hun om i klummer for både Elle og The Hollywood Reporter. Det var også her, hun kunne afsløre, at hun både havde fået fjernet en nyre og en del af sit ben, lige som at hun var på vej på operationsbordet for at få en knæledsprotese, da det blev opdaget, at hun var blevet fejldiagnosticeret af en læge.

Senere mødte hun selvsamme læge på en konference, og deres konfrontation skrev hun ligeledes en klumme om.

I klummerne fortalte hun også om, hvordan hun var blevet seksuelt udnyttet af en mandlig instruktør på 'Vampire Diaries', som hun også skrev for.

Men Elisabeth Finchs tragiske fortid havde ikke været forgæves. For som manuskriptforfatter på otte sæsoner af 'Greys hvide verden' kunne ofte bruge sine oplevelser som inspiration. når der skulle findes på nye historier fra hospitalsgangene.

Problemet er bare, at det ikke nødvendigvis er alle oplevelserne, der har fundet sted.

I hvert fald er 44-årige Elisabeth Finch netop blevet hjemsendt fra sit job på hitserien, mens hendes sygdomshistorik efterforskes, skriver The Ankler.

Ifølge mediet er det hendes egen kone, 40-årige Jenifer Beyer, der ringede til produktionsselskabet og fortalte, at Elisabeth Finch havde løjet for dem. Angiveligt skulle blandt andet historierne om aborten og fejldiagnosen have været opdigtede.

Elisabeth Finch og Jenifer Beyer blev gift i 2020, men ligger nu i skilsmisse.

Elisabeth Finch har ikke ønsket at udtale sig, men siger gennem sin advokat til DailyMail:

»Finch kommer ikke til at kommentere sine sundhedsoplysninger. Hun vil heller ikke udtale sig om sin skilsmisse fra sin ekskone, Jennifer Beyer, eller kommenter nogle af de udtalelser, Beyer må have givet til tredjeparter om Finch.«

Selskabet Shondaland, der producerer 'Greys hvide verden', ønsker ikke at bekræfte, at Elisabeth Finch er hjemsendt, men siger til The Ankler:

»Kun Elisabeth kan udtale sig om sin personlige historie.«