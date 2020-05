Havde 'X Factors' coronapause varet meget længere, var Oh Land havnet i problemer.

Den 35-årige 'X Factor'-dommer er nemlig gravid og skal føde til sommer, og så ville der ikke have været det store overskud til at lave tv.

»Jeg havde ikke planlagt at skulle være så gravid her i en 'X Factor'-finale og semfinale,« fortalte hun efter fredagens semifinale.

»Det er klart hårdere at sidde i den her tilstand, end når man er lidt mindre. Det hele klemmer, jeg bliver trykket i alle mulige retninger, får tæsk indefra og skal tisse hele tiden. Jeg er utrolig tørstig og enorm hormonel, så jeg er enormt stolt af mig selv over, at jeg ikke har grædt hvert tiende minut i aften,« fortalte hun.

Oh Land blev mor første gange i 2016 med sin daværende kæreste, kunstneren Eske Kath. I februar afslørede hun, at hun nu venter sit andet barn.

Denne gang med musikeren Adi Zukanovic, der blandt andet hjælper hende med deltagerne i 'X Factor'.

Oh Land har som nævnt termin til sommer, og derfor har hun endnu lidt tid at løbe på.

»Hvis de var blevet ved med at udskyde, så var vi begyndt at gå ind i en farezone. Der er vi heldigvis ikke endnu. I kommer nok ikke til at se mig føde på live-tv - heldigvis.«

Oh Land har ikke haft deltagere med i to 'X Factor'-finaler. Bør hun kaste håndklædet i ringen?

Udover at være gravid, fortalte Oh Land også, at hun har brugt 'X Factor'-pausen på blandt andet at fiske efter torsk.

»Jeg er blevet en lille smule mindre elendig. Vi er sejlet ud med en båd, og så fisker vi med blink. Det er altså skidesjovt. Det er en hel ny hobby. Jeg elsker at være udenfor, og især fordi man har skulle holde afstand til hinanden, så har jeg været udendørs syv-otte timer om dagen i to måneder.«

Oh Lands sidste 'X Factor'-deltager Ilona, røg ud af fredagens semifinale, så i næste uge kommer hun til at se på, når Ankerstjerne og Thomas Blachman kæmper om sejren.

»Det er virkelig bittert. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg synes virkelig, Ilona havde fortjent at gå hele vejen. Siden jeg hørte hende til audition, har jeg syntes, at hun havde noget helt særligt. Men jeg tror også bare, at folk stemmer på dem, de kan relatere mest til - folk stemmer i virkeligheden på sig selv. Det gør jeg i hvert fald,« fortalte hun med et smilt.