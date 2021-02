Frederikke måtte nøjes med gode råd fra løverne – særligt om, at navnet på hendes virksomhed, som er opkaldt efter hendes datter, var for kompliceret.

26-årige Frederikke Juul fik desværre ingen investeringer med hjem fra ‘Løvens hule’, da hun præsenterede sin virksomhed Everleigh & Me, der sælger stoleunderlag til børn. Det skriver Realityportalen.

Heldigvis er det alligevel gået strygende for hende med salget siden, fortæller hun, og hun har også fået lanceret de dækkeservietter, hun fortalte om i programmet.

Ikke mindst nåede Frederikke sin omsætning på 2 millioner kroner og er kommet ud til over 100 forhandlere, så det er svært at klage for den unge iværksætter, selvom hun da gerne ville have haft en løve med på rejsen.

Overvejer at skifte datterens navn

Frederikke fik dog brugbar feedback med fra løverne, der særligt kredsede om, at hendes virksomhedsnavn Everleigh & Me var lidt for kompliceret.

Frederikke har da også fulgt Jesper Buchs råd om at købe domæner med stavefejl, men da virksomheden er opkaldt efter Frederikkes knap 3-årige datter Everleigh, så er det ikke bare lige sådan at skifte navnet ud.

»Jeg overvejede lidt, om jeg skulle ændre min datters navn til Everly. Det synes jeg lidt, det kræver for at kunne ændre virksomhedsnavnet også,« forklarer Frederikke, der tøver lidt, fordi hun planlægger at ekspandere endnu mere på det internationale marked, hvor Everleigh er et mere normalt navn. Det skriver Realityportalen.

Foto: Per Arnesen/DR Vis mere Foto: Per Arnesen/DR

Gravid lige efter ‘Løvens hule’

Men faktisk er også Frederikkes lille familie, ligesom hendes virksomhed, ved at ekspandere. Frederikke tog nemlig med kæresten på ferie til Sydfrankrig dagen efter ‘Løvens hule’, og her blev hun gravid med tvillingedrenge, som hun har termin med om halvanden måned.

»Jeg har taget det til mig, at deres navne skal være lidt mindre komplicerede,« griner Frederikke, der har overvejet Frankie og Jackson til sønnerne, som skal have deres egen kollektion i Everleigh & Me på et tidspunkt.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.