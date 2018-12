Nu kender Katrine kønnet på den baby, der kommer til verden i det nye år.

Kærligheden er for alvor blomstret for Katrine Aakjær Nielsen, siden hun medvirkede i ‘Gift ved første blik’.

Selv om ægteskabet fra DR1-programmet ikke holdt, så fandt hun efterfølgende selv kærligheden med Jeppe, som hun for lidt mere end et år siden købte hus med.

Lykken var stor midt i december, da Katrine kunne afsløre, at parret til sommer bliver forældre til første gang.

'Til juni skal vi endelig være far og mor,' skrev hun i et opslag på Instagram, hvor hun også har delt et scanningsbillede og teksten: “Miraklet gror – lykken er stor”.

Derfor var det heller ikke kun julemad, der gemte sig i maven på ‘Gift ved første blik’-deltageren juleaften.

Det samme gjorde en baby, som Katrine og kæresten nu også kender kønnet på. Det afslører hun på Instagram.

'Inde i min tykke mave gemmer sig en lille lyserød gave. Vi skal have en lille pige,' skriver hun.

Herunder kan du se de billeder, som Katrine har delt:

Vis dette opslag på Instagram Inde i min tykke mave gemmer sig en lille lyserød gave Vi skal have en lille pige #itsagirl #håndboldvandtoverspeedway #babylykke #junibaby #nårtoblivertiltre #babyspam #babygirl Et opslag delt af Katrine Aakjær Nielsen (@katrine_hyggehytten) den 26. Dec, 2018 kl. 2.12 PST

Vis dette opslag på Instagram ...til juni skal vi endelig være far og mor #junibaby #kærlighed #lykke og så klassikeren: #nårtoblivertiltre Et opslag delt af Katrine Aakjær Nielsen (@katrine_hyggehytten) den 9. Dec, 2018 kl. 12.35 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.