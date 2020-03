Hvor er sang nummer 10?

Det spørgsmål gik igen blandt læserne, da B.T. lørdag livebloggede fra årets Melodi Grand Prix.

Inden Ben & Tan vandt showet med sangen 'Yes', havde de stået i finalen overfor Sander Sanchez med 'Screens' og Emil med sangen 'Ville ønske jeg havde kendt dig'.

Og det undrede altså B.T.s læsere, som bombarderede livebloggen med kritik og undren over, at Jasmin Rose og beatboxeren RoxorLoops ikke var kommet i finalen med deres sang 'Human'.

Jasmin Rose feat. RoxorLoops. Dansk Melodi Grand Prix 2020 i Royal Arena, lørdag den 7. marts 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

'Det er simpelthen noget, der ikke passer. Hvor er sang 10. Det der må være en kæmpe fejl,' lød en af de mange kommentarer.

B.T. har ikke haft mulighed for at tale med Jasmin Rose og RoxorLoops efter aftenens grandprix. Til gengæld vil Benjamin Rosenbohm fra Ben & Tan gerne komme med et bud på, hvorfor seerne blev så overraskede.

»Man skal tænke over, om man er overrasket, fordi bookmakerne troede, den ville vinde, eller fordi man selv kunne lide sangen,« siger Benjamin Rosenbohm.

Mens bookmakerne inden aftenens show havde forudset Ben & Tan som vinderne, havde de Jasmin Rose og RoxorLoops på en snæver andenplads.

Ben & Tan vinder Dansk Melodi Grand Prix 2020. Dansk Melodi Grand Prix 2020 i Royal Arena, lørdag den 7. marts 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Hvis folk elskede sangen, så skal man selvfølgelig hundrede procent støtte op om det, men hvis det er på grund af bookmakerne, så skal man huske, at en artist er mere end et tal, som et eller andet menneske bag en skærm har givet,« siger Benjamin Rosenbohm, der tidligere har fortalt, at han ikke har meget fidus til bookmakerne, inden Tanne Barecells tilføjer:

»Nu kan vi i hvert fald sige, at folk ikke får så meget tilbage, hvis de har bettet. Det var ærgerligt,« siger hun kækt og bryder ud i et stort smil.

B.T. har bedt om indsigt i stemmefordelingen for første runde, men det har ikke været muligt.

Det er derfor ikke til at sige, om det er juryen, der har trumfet Sander Sanchez og Emil igennem, eller om Jasmin Rose og RoxorLoops bare ikke havde den opbakning blandt befolkningen, som de utilfredse læsere gav udtryk for.

Mens seerne alene valgte vinderen i anden stemmerunde, havde et musikpanel på fem mand halvdelen af magten i første runde.