For 43 år siden vandt Mike Tramp det danske Melodi Grand Prix som en del af gruppen Mabel. Nu stiller legenden op igen.

Men nok en smule mere af nød end af lyst, indrømmer den 60-årige sanger.

Siden han som 17-årig vand grandprixet med sangen 'Boom boom' - du ved, den med den store tromme med hjertet på – har han boet størstedelen af sit liv i USA, lidt på australske Tasmanien og senest i Indonesiens hovedstad, Jakarta. med sin indonesiske kone, skuespilleren Ayu Azhar.

»Så de fleste år har jeg jo siddet nogle andre steder i verden,« siger Mike Tramp – med fed amerikansk accent – om årsagen til, at han først stiller op igen efter 43 år.

Gruppen Mabel, med blandt andre en 17-årig Mike Tramp på guitar, da de vandt det danske Melodi Grand Prix i 1978. Foto: Bent K Rasmussen



»Men nu strandede jeg her i Danmark i 2020 (på grund af coronapandemien, red.), og det var ikke planen. Men efter et godt stykke tid tænkte jeg, at jeg måske skulle deltage i noget af den aktivitet, der trods alt er, nu hvor der ikke er andre scener, jeg kan stå og sprælle på,« siger han og tilføjer:

»Jeg troede på et tidspunkt, jeg aldrig ville komme op på en scene igen.«

De skal dyste om sejren i årets Melodi Grand Prix Fyr & Flamme: 'Øve os på hinanden'

Jean Michel: 'Beautiful'

Nanna Olivia: 'Hvileløse hjerter'

Thomas Buttenschøn og Chief 1: 'Højt over skyerne'

Claudia Campagnol: 'Abracadabra

The Cosmic Twins: 'Silver bullet'

Mike Tramp: 'Everything is alright

Emma Nicoline: 'Står lige her' Modsat tidligere år, hvor der har været ti deltagere, er der i år kun otte. »Der er flere årsager, og de fleste udspringer naturligvis af covid-19-situationen. Først og fremmest kan vi i 2021 ikke være i en af de store arenaer med et stort publikum, og derfor er vi flyttet ind i DRs egne studier uden publikum. Så otte sange passer fint til årets skalering af showet,« lyder det fra DR.

Siden sin grandprixsejr har han udgivet imponerende 26 albummer i både eget navn og med grupperne White Lion, Freak of Nature og Mike Tramp & The Rock 'N' Roll Circuz.

Til sin store fortrydelse kender danskerne alligevel ikke nogen af hans sange, selvom langt de fleste kender hans navn, fortæller han på et pressemøde i forbindelse med sin kommende deltagelse i Melodi Grand Prix med sangen ''Everything Is Alright'.

Foto: Morten Madsen

En deltagelse, som han derfor ser som sin store chance for også at slå sit navn fast musikalsk.

Ikke mindst fordi coronapandemien tvinger folk til at blive hjemme foran fjernsynet 6. marts, når showet løber af stablen på DR1, hvorfor eksponeringen bliver ekstra stor, som han siger med et skævt smil.

Mike Tramp sendte ikke selv sin sang ind til grandprixets jury, men blev kontaktet af DR, som gerne ville have ham til at deltage. Og så havde han tilfældigvis en halv sang liggende i skuffen, som han skrev færdig.

Trods sin lange karriere og grandprixbaggrund er det første gang, han inviteres til at gøre comeback i musikkonkurrencen.

Til gengæld er der andre tv-programmer, der har revet og flået i ham de seneste mange år, afslører han på pressemødet.



»De sidste ti år er jeg fem gange blevet spurgt, om jeg ville deltage i 'Vild med dans'. Til sidst måtte jeg bede min advokat skrive til dem, at de skulle fjerne mig fra deres telefonbog,« smiler han.