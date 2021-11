Både Jenna Bagge og Micki Cheng var i tårer, da de fredag aften røg ud lige inden finalen i 'Vild med dans'.

»Vi var slet ikke klar til at slutte det. Vi ville bare gerne få lov at danse de sidste danse. Det der med at være så tæt på, det er meget bittert,« forklarer Micki Cheng til B.T. efter afgørelsen.

Danseparret skal dog stadig danse en tidligere dans i finalen, ligesom alle årets andre 'Vild med dans'-par skal, men det ikke det samme, som den traditionelle finale-freestyle, de allerede havde forberedt.

Så både Jenna Bagge og Micki Cheng indrømmer gerne, at de er skuffede.

»Vi har haft det vildt dejligt sammen. Man vil jo bare gerne have den sidste dans med. Men for mig er det mest, at det er slut. Det er hårdt,« forklarer Jenna Bagge, før hendes stemme knækker.

Parret er derfor heller ikke i det store festhumør efter afgørelsen.

De kan ikke lade være at omfavne hinanden og hjælper med at tørre tårer væk fra hinandens øjne.



»Nu skal jeg hjem på hotellet og pakke tasken. Jeg havde lidt håbet på, at jeg skulle møde op i morgen, og vi skulle træne videre, men sådan bliver det ikke,« siger en skuffet Micki Cheng.



Men selvom morgendagens dansetræning nu er aflyst, så har danseparret ikke set det sidste til hinanden.



»Selvom jeg bor i Jylland, og Jenna bor her i København, så er jeg helt sikkert på, at vi nok skal komme til at ses. Jeg kommer jo ofte til København og arbejder, så vi kommer så meget til at ses og spise kage,« siger 'Bagedyst'-stjernen med et smil.