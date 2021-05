Bageskribenten Ditte Julie Jensens tårer fik frit løb i søndagens afsnit af 'Over Atlanten'.

Da den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sin utilfredshed over uvisheden, der florerede på båden på det pågældende tidspunkt, blev det for meget for den tidligere 'Bagedyst'-deltager.

»Fordi man er tidligere statsminister, kan man kraftedeme ikke tillade sig at sige hvad som helst,« udbrød Ditte Julie Jensen, der også kan polstre sig med titlen som kogebogsforfatter.

Den tilspidsede situation skete efter, at vindsituationen ude på havet ikke var optimal i forhold til at skulle nå frem til måldestinationen Aruba i planlagt tid.

'Over Atlanten'.

»Vi har brug for at få noget klar information om, hvad planerne er. Vi sejler ikke, vi flytter os ikke en skid,« sagde Løkke og fortsatte.

»Hvordan arbejdes der med det? Hvem arbejder med det? Har man ringet til Udenrigsministeriet og sagt: 'Vi sidder 16 mand på en båd'?«

Efter noget tids samråd mellem alle deltagerne startede en tomandskonfrontation imellem Ditte Julie Jensen og Lars Løkke Rasmussen.

»Vi skal bare være på denne her båd i umenneskeligt mange dage, og hvis alle går og har så negativ en attitude og frustration,« lød det fra Ditte Julie Jensen rettet mod den tidligere statsminister.

Kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen fotograferet ved Kastellet i København torsdag 4. februar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

»Der er ingen, der har en negativ attitude. Jeg tager det op her, og jeg har ikke sagt et ord nogen steder,« afbrød Lars Løkke, inden Ditte Julie Jensen måtte trække sig fra konfrontationen i tårer, hvorefter tidligere OL-svømmer Sarah Bro og skuespiller Johannes Nymark fulgte efter hende for at give hende en trøstende skulder.

Nogle timer efter konfrontationen kunne deltagerne ånde lettede op, da besætningen kunne fortælle, at de havde fundet et nyt rejsemål, der gjorde, at de efter planen nåede frem til den estimerede dato.

Du kan følge 'Over Atlanten' hver søndag klokken 21 på Kanal 5 og på streamingtjenesten Discovery+.