Sidste måned bekræftede TV 2, at hitprogrammet 'Fem fede kokke' vender tilbage.

Og nu kan B.T. løfte sløret for, hvem de fem kokke i den tredje sæson bliver.

Det mest kendte ansigt er formentlig tv-kokken Gorm Wisweh, manden bag Gorms Pizza.

Gorm Wisweh er ud over sit pizzaimperium kendt fra 'Go' morgen Danmark' og som dommer i 'Maddysten', foruden sin deltagelse i tv-programmerne 'Vild med dans' og 'Over Atlanten'.

Tv-kok Gorm Wisweh er kommet på vægttabseventyr i den kommende sæson af TV 2 Fri-programmet 'Fem fede kokke'. Foto: Linda Kastrup Vis mere Tv-kok Gorm Wisweh er kommet på vægttabseventyr i den kommende sæson af TV 2 Fri-programmet 'Fem fede kokke'. Foto: Linda Kastrup

Derudover bliver sæsonens alderspræsident den 63-årige Claus 'Røde' Christensen, der til daglig er køkkenchef på restaurant Salon.

De øvrige deltagere er Magnus Klein Kofoed, der er direktør og medejer af Michelin-restauranten Kadeau, og Steffen Egebo Nielsen, der er køkkenchef på den anerkendte restaurant Paté Paté, samt Mads Dalsborg, der er køkkenchef og medejer af den nyåbnede restaurant Bjørnekælderen.

Dermed er tv-kokken Claus Holm, som har været med i begge de to forudgående sæsoner af 'Fem fede kokke', altså ikke længere deltager i programmet.

Til gengæld er den faste træner Mark Abildhauge fortsat i spids i tredje sæson.

Mark Abildhauge holder de 'Fem fede kokke' i ørerne i TV 2-programmet og hjælper dem i jagten på en bedre livsstil - her Claus Holm, der ligesom træneren har været med i begge sæsoner. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mark Abildhauge holder de 'Fem fede kokke' i ørerne i TV 2-programmet og hjælper dem i jagten på en bedre livsstil - her Claus Holm, der ligesom træneren har været med i begge sæsoner. Foto: Bax Lindhardt

Han bekræftede over for B.T. i sidste måned, at han igen skal styre løjerne og hjælpe kokkene igennem deres vægttab, mens de serverer nye og sundere retter for hinanden.

»Vi har optaget den tredje sæson, den er i kassen og klar til at blive sendt ud, det er bare et spørgsmål om, hvornår TV 2 vil frigive den,« røbede Mark Abildhauge i den forbindelse.

Hvornår TV 2 så frigiver sæsonen, står også klart nu.

Tredje sæson af 'Fem fede kokke' får nemlig premiere torsdag 3. november på TV 2 Fri.