2019 er netop begyndt, og det betyder, at vi snart skal i gang med de mange store award-show, som sædvanligvis afholdes i starten af året. Første stop er Golden Globe.

Golden Globe er noget ganske særligt, da award-showet foruden film også hylder tv-serier og er kendt for at være mindre højtideligt end Oscar-showet.

»Golden Globe er den mest løsslupne af prisfesterne. Lidt mere uformel end Oscar, hvor stjernerne sidder ved borde og spiser og drikker, hvilket også gør, at de bliver lidt overrislede i løbet af aftenen. I inderkredse er det ikke den pris, der bliver taget mest seriøst. Det er en af de ældste priser i Hollywood, men en letvægter i forhold til Oscar. Derfor kan showet blive mere let og sjovt,« siger Jacob Ludvigsen, filmredaktør hos Soundvenue.

B.T. har bedt Jacob Ludvigsen om at vurdere feltet af de mest spændende nomineringer til årets Golden Globe.

I kategorien ‘Best Motion Picture’ - bedste film - er følgende film nomineret:

‘Black Panther’

‘BlacKkKlansman’

‘Bohemian Rhapsody’

‘If Beale Street Could Talk’

‘A Star Is Born’

Jacob Ludvigsen er dog ret sikker på, at favoritten i denne kategori er 'A Star Is Born', som lige nu er aktuel i de danske biografer.

»Det har været en kæmpe billetsælger både herhjemme og i USA, som har fået utroligt meget ros. Det er en virkelig stærk og musikalsk mainstream-film, hvor alle er totalt imponerede over, hvad Bradley Cooper (instruktøren, red.) har formået, og folk er ikke mindst faldet i svime over Lady Gagas første store filmrolle. Filmen er blevet et fænomen, og man kunne sagtens forestille sig, det var en film, der faldt i Golden Globes smag,« siger Jacob Ludvigsen.

Jacob Ludvigsen peger dog på to konkurrenter, som 'A Star Is Born' skal kæmpe om prisen mod. Nemlig filmene 'Black Panther' og 'BlacKkKlansman'.

Endnu en spændende kategori er 'Bedste skuespillerinde':

Glenn Close - ‘The Wife’

Lady Gaga - ‘A Star Is Born’

Nicole Kidman - ‘Destroyer’

Melissa McCarthy - ‘Can You Ever Forgive Me?’

Rosamund Pike - ‘A Private War’

Og her tror Jacob Ludvigsen fuldt og fast på, at Lady Gaga bliver den store prisvinder i denne kategori.

»I filmen skræller hun masken af og giver en totalt hudløs præstation tilsat nogle fantastiske sange,« siger Jacob Ludvigsen.

Ifølge Jacob Ludvigsen dyrker Golden Globe især de store momenter, hvor skuespillerne skal modtage sin pris på scenen og give en ofte følelsesladet takketale.

Derfor ville det i hans øjne være et mærkeligt træk, hvis Lady Gaga ikke vandt.

»Nogle gange kunne man tro, de stemmer ud fra øjeblikket ved prisoverrækkelsen. Det ville være underligt, hvis de forpasser at sende Lady Gaga på scenen. Golden Globe er jo den første af de store award-shows, så det er første gang, vi ser stjernerne komme op på scenen, hvor man glæder sig til at se, hvilken takketale de holder, og hvordan de håndterer øjeblikket,« siger Jacob Ludvigsen.

I kategorien 'Bedste skuespiller' er følgende nominerede:

Bradley Cooper - ‘A Star Is Born’

Willem Dafoe - ‘At Eternity’s Gate’

Lucas Hedges - ‘Boy Erased’

Rami Malek - ‘Bohemian Rhapsody’

John David Washington - ‘BlacKkKlansman’

Her er Jacob Ludvigsen usikker på, hvem den store vinder bliver. Men Bohemian Rhapsody-aktuelle Rami Malek har dog store chancer.

»Han har fået utroligt meget ros for den film og er lidt blevet synonym for filmen. I Golden Globes sammenhæng kunne have godt have en chance for at vinde,« siger Jacob Ludvigsen, som dog ikke tror, filmen bliver Oscar-nomineret.

I kategorien 'Bedste film - Musical eller komedie' er følgende nomineret:

‘Crazy Rich Asians’

‘The Favourite’

‘Green Book’

'Mary Poppins Returns’

‘Vice’

Også denne kategori bliver spændende - set med med danske øjne - da Viggo Mortensen har en førende rolle i filmen 'Green Book'. I filmen spiller Viggo Mortensen en bodyguard for en afro-amerikansk musiker, som skal på turné i de racistiske sydstater.

»Det er også en relativt konventionel film, som har fået meget ros og ikke mindst for de to hovedrolleindehavere. Det kunne jo være rigtig fint set fra dansk perspektiv, hvis han vandt. Og jeg tror, den har en rimelig god chance.«

Viggo Mortensen er også nomineret i kategorien 'Bedste skuespiller - Musical eller komedie'.

Christian Bale - ‘Vice’

Lin-Manuel Miranda - ‘Mary Poppins Returns’

Viggo Mortensen - ‘Green Book’

Robert Redford - ‘The Old Man & the Gun’

John C. Reilly - ‘Stan & Ollie’

En kategori, Jacob Ludvigsen også tror, Viggo Mortensen har en reel chance for at vinde.

»Det er et meget uforudsigeligt felt, men han står rimelig stærkt. Viggo er dog op imod en stærk konkurrent i Christian Bale, som har lavet en fuldstændig vild forvandling til sin rolle i filmen 'Vice',« siger Jacob Ludvigsen, som spår Christian Bale som den absolutte favorit.

Også kategorien 'Bedste tv-serie' bliver spændende i år, da Danmarks helt egen Kim Bodnia har en stærk birolle i serien 'Killing Eve', der også er nomineret. De nominerede er:

‘The Americans’

‘Bodyguard’

‘Homecoming’

‘Killing Eve’

‘Pose’

»Kim Bodnia har en rigtig stor birolle, han har fået meget ros for. Han er ikke selv nomineret, men det er en af årets mest hypede serier i en vanvittigt underholdende fortælling. Den kunne jeg godt se som en af favoritterne som bedste dramaserie,« siger Jacob Ludvigsen.

Showet afholdes natten til mandag klokken 02.00 - dansk tid.